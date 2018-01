A plateia pediu bis – e foi atendida. Depois do grande sucesso do primeiro Festival de Arte e Circo do Gramadão, em 2017, a Itaipu trouxe à cidade a segunda edição do evento, que iniciou no dia 3 de janeiro e termina neste sábado (3).

Se você ainda não participou das atividades e não viu uma apresentação dos artistas da Escola Internacional de Circo, Circocan, aproveite esses últimos dias para encher os olhos com o talento da companhia. Ao longo dessa semana, a programação segue normalmente no Gramadão. Para quem já viu, é uma oportunidade de curtir mais um pouco o mundo do circo.

As atividades acontecem de terça a sexta-feira, das 15h30 às 19h30; e no sábado, das 10h às 12h e das 16h30 às 19h30. Entre as ações desenvolvidas pelos artistas, totalmente voltadas à comunidade, estão oficinas de malabares, acrobacias aéreas (lira e tecido) e a atração principal: um trapézio fixo instalado a mais de 10 metros de altura, que permite aos corajosos participantes voarem e fazerem acrobacias. Além disso, um mágico interage com o público, deixando as tardes ainda mais animadas.

Outras ações

Ainda nesta última semana, a companhia desenvolverá ações em outro local da cidade. Na quarta-feira (31), às 14h, a criançada que participa da colônia de férias do Serviço Social do Comércio (SESC) receberá uma equipe da Circocan que deixará a tarde mais animada.

No mesmo dia, a trupe fará também uma apresentação, a partir das 18h, no Marco das Três Fronteiras. A entrada é gratuita para moradores de Foz, mediante apresentação de comprovante de residência e documento com foto.

A Companhia se despede com um espetáculo de encerramento no Gramadão, neste sábado, 03, às 20h15. Todas as atividades e apresentações desenvolvidas pelo Circocan são gratuitas. Participe!