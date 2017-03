Um dia para se guardar

O Dia Internacional da mulher comemorado em 08 de março sempre será uma data marcante para o Foz Cataratas, agora com a parceria do Coritiba. A sua estréia oficial como time profissional de Futebol aconteceu num dia próximo, mais exatamente 07 de março em 2010, quando jogou no ABC e venceu uma equipe paraguaia por 2 a 1. Ontem, em clima de festa, as poderosas venceram o Humaitá por 8 a 0 em jogo amistoso de preparação visando a estréia no Brasileiro deste ano. Além da festa dentro do campo com a goleada, teve muita diversão também fora das quatro linhas. Tudo começou com o salto de três pára-quedistas que desceram no centro do campo. Logo depois, foi a vez da Banda do 34 BI MEC executar lindas músicas, incluindo os hinos paraguaio e brasileiro dando um caráter todo especial ao encontro. Food trucks, para garantir o lanche caprichado e bate papo entre as pessoas. Teve ainda, durante o intervalo uma ação da Acifi, com o tema Basta de Vergonha, visando a moralização da política iguaçuense. Um dos grandes objetivos da nova diretoria do Foz Cataratas/Coritiba para esta nova etapa no futebol feminino é a de trazer famílias para o estádio, um público novo que não está acostumado com este tipo de evento. Isso aconteceu ontem. Mais de 500 pessoas compareceram, em sua grande maioria, mulheres. Alegres e festivas nas arquibancadas, elas deram um colorido a mais e graça especial ao espetáculo. A quantidade de pessoas pode não ter sido aquilo que os organizadores esperavam. Mas quem conhece como é difícil levar gente para os estádios em nossa cidade sabe que ontem foi um bom começo. Deve se levar em conta que a data de ontem foi comemorada em muitas empresas que, no mesmo horário do jogo realizaram homenagens as suas funcionárias. Mas o horizonte que se enxerga é positivo. Tem a estréia contra o Santos, dia 13, na vila Belmiro, jogo que será mostrado pelo Sportv e ampla cobertura no portal Click Foz. Depois, no fim de semana, em casa contra a Ferroviária. Este é o momento que os iguaçuenses devem apoiar esse time. Além das famosas quedas d’água, já passou do tempo de se ter um motivo a mais para se orgulhar por ser de Foz. As poderosas podem ser essa razão.

Ney Morales é jornalista formado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nacional del Este, em 1999. Ainda na faculdade começou a trabalhar como repórter esportivo na Rádio Itapiru AM, Paraguai. Um ano depois passou a trabalhar na Rádio Foz AM, em Foz do Iguaçu. Foi setorista do Foz/Futsal. Trabalhou também no Semanário Só Esportes como redator. Desta última experiência lançou várias publicações como jornais e revistas, com destaque para o Avance Foz, que reunia várias entidades e classes. De 2004 até 2012 foi editor da Revista Migrante.

O texto é de inteiramente responsabilidade do colunista e não reflete necessariamente a linha editorial do Portal Clickfoz.