A partir de sexta-feira, 27, a Unidade de Saúde do Maracanã começa a atender os pacientes do Pronto de Atendimento Morumbi. Após avaliar a complexidade dos casos a prefeitura decidiu que o PA funcionará 24 horas. Os atendimentos de emergência e urgência também serão atendidos no local. Após a conclusão da reforma no PA Morumbi, determinada para ocorrer em até 180 dias, os pacientes voltarão a ser atendidos no bairro.

O secretário municipal de saúde, Joel de Lima, explica que a decisão foi tomada após uma avaliação dos atendimentos atuais no PA Morumbi. “Nós tínhamos estabelecido um sistema de trabalho que julgamos ser o mais adequado, em razão da celeridade do processo. No entanto, os servidores da unidade nos apresentaram um relatório, apontando que aquela metodologia não atenderia as particularidades do PA Morumbi. Então, para que a população não seja mais impactada, resolvemos readequar o funcionamento da unidade da Maracanã”, explicou Joel.

Segundo a coordenadora de enfermagem do PA, Gisselli Lemanski, o formato de atendimento no novo local será o mesmo do PA Morumbi, entretanto, considerando a limitação física do novo posto, a recomendação é que para atendimentos básicos a população procure um posto de saúde.

“O atendimento é voltado para casos urgentes e emergentes, para o atendimento básico como vacina, acompanhamento clínico e prevenção, a comunidade deve procurar uma unidade básica”, recomenda Gisseli.

Atualmente o PA Morumbi atende 350 pessoas por dia. Os equipamentos e a adaptação do PA Maracanã estão sendo feitos para continuar atendendo a mesma demanda.

“Os atendimentos serão prestados de acordo com a classificação de risco, após a triagem o enfermeiro faz o encaminhamento para o médico”, disse. Em casos básicos, os pacientes serão encaminhados ao posto básico.

Reforma

As obras do PA Morumbi foram paralisadas, pois não contemplavam o projeto arquitetônico e os projetos complementares. Desde o dia 2 de janeiro, uma comissão técnica têm feito às alterações e redesenhado o projeto, para atender as necessidades dos trabalhadores e pacientes do local.

No plano de reforma estão previstas melhorias na parte elétrica e hidráulica do prédio, readequação do sistema de iluminação e ventilação, além de um projeto de descarte de resíduos.