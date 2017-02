O Programa de Mestrado em Integração Contemporânea da América Latina da Unila está com inscrições abertas para alunos especiais. São ofertadas cinco vagas em duas disciplinas: “Direitos Humanos: violência, pobreza e exclusão na América Latina” e “Economia Política da América Latina”. As aulas terão início em março de 2017.

Podem participar do processo seletivo candidatos diplomados em qualquer curso de graduação. As inscrições estão abertas até o dia 14 de fevereiro, são gratuitas e feitas por e-mail. O edital com as regras do processo seletivo estão disponíveis na página unila.edu.br/mestrado/ical.

O Programa

O mestrado em Integração Contemporânea da América Latina foi o segundo curso de pós graduação stricto sensu aberto pela Unila e está em funcionamento desde agosto de 2014. O programa compreende as seguintes linhas de pesquisa: Cultura, Colonialidade/Decolonialidade e Movimentos Sociais; Economia Política Internacional e Blocos Regionais; Geopolítica, Fronteiras e Regionalização; e Política, Estado e Institucionalização.

A finalidade do mestrado consiste na formação de profissionais comprometidos com a realidade política e social latino-americana, em especial com a integração política, social, econômica e cultural da região.