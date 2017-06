A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) abriu as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu em Ensino-Aprendizagem de Línguas Adicionais. A especialização visa contribuir com a formação continuada de graduados em nível superior, possibilitando um espaço de reflexão que articule as teorias sobre linguagens e ensino de línguas com as práticas pedagógicas. Os interessados podem inscrever-se até 09 de julho exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (goo.gl/G98z1t).

No total, estão sendo ofertadas 51 vagas. Cinco delas são destinadas a servidores técnico-administrativos da Unila. As outras 46 vagas serão divididas entre candidatos brasileiros e estrangeiros oriundos de países da América Latina e Caribe. Em caso de não preenchimento das vagas destinadas a estrangeiros, elas serão remanejadas para candidatos brasileiros.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma das cinco línguas ofertadas (português, espanhol, guarani, inglês ou alemão), que será a base para a realização da disciplina específica “Metodologia do ensino de língua adicional”. Além dessa disciplina, a estrutura curricular do curso conta com outras quatro obrigatórias, 12 optativas e um trabalho de conclusão.

O processo seletivo será realizado em duas fases. Na primeira (eliminatória), serão analisados o currículo dos candidatos e o texto argumentativo sobre o tema “O ensino de línguas adicionais no contexto latino-americano”, que deverão ser enviados no ato da inscrição. Já na segunda etapa (classificatória), será realizada uma entrevista online – por meio do programa Skype – com os candidatos classificados na primeira fase.

A homologação do resultado final da seleção será divulgada no dia 7 de agosto, e as matrículas poderão ser feitas no período de 8 a 10 do mesmo mês. O início das aulas está previsto para o dia 19 de agosto.

O edital da seleção e outras informações sobre a especialização estão na página unila.edu.br/especializacao/linguas-adicionais. Em caso de dúvidas sobre a inscrição no processo seletivo, entre em contato com a coordenação do curso pelo e-mail secretaria.eeala@unila.edu.br ou pelo telefone (45) 3576-7387.