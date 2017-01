A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) recebe, até o dia 22 de janeiro, as inscrições de interessados em cursar Música (Bacharelado). São 13 vagas para brasileiros, sendo 7 reservadas ao sistema de cotas. As normas para a inscrição estão dispostas no Edital PROGRAD 140/2016. Música é o único curso que não utiliza o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do MEC para a seleção de estudantes.

Para realizar a inscrição é necessário preencher o formulário eletrônico disponível no Portal Inscreva (inscreva.unila.edu.br). Somente os estudantes que fizeram o Enem 2016 podem disputar vagas. A seleção será feita em duas etapas: nota do Enem e prova de habilidades específicas, conforme prevê o edital. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 14 de fevereiro, na página da Universidade (unila.edu.br).

Para a segunda fase será necessário preencher, entre os dias 14 e 20 de fevereiro, novo formulário eletrônico que estará disponível também no Portal Inscreva. Nesta etapa será necessário anexar um vídeo, com duração de 5 a 10 minutos, e a Carta de Apresentação, na qual o candidato deve justificar a escolha de ênfase e/ou formação, e relatar sua experiência e conhecimentos musicais prévios.

A graduação divide-se em duas ênfases: Pesquisa em Música e Práticas Interpretativas (formação em canto, criação musical, percussão, piano ou violão). Para a ênfase em Práticas Interpretativas, o vídeo deverá mostrar uma apresentação do candidato, solo ou em grupo, de acordo com a formação inscrita (violão, canto ou piano). Já para a ênfase em Pesquisa em Música, o candidato deve apresentar um vídeo no qual execute qualquer instrumento.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 23 de fevereiro e a matrícula está programada para os dias 3 e 4 de março.

O curso

O curso de Música da UNILA tem duas interfaces principais: a pesquisa em linguagem musical, história e repertório; e a possibilidade de desenvolvimento técnico, estético e de performance para violão, canto e piano.

O diferencial do bacharelado em Música é, além da ênfase na pesquisa, a abertura para a música popular, através do estudo da sua história, da prática instrumental e de disciplinas como improvisação, harmonia e arranjo.

A carreira é caracterizada pela ênfase na pesquisa musicológica e etnomusicológica, voltada para o estudo da história e linguagem musical de tradição europeia ocidental e para a produção musical da América Latina e Caribe, com estudos dos processos de formação destas culturas musicais e suas particularidades.