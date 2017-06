Estão abertas novas oportunidades para cursar uma graduação na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), por meio de transferência ou aproveitamento de diploma. Neste processo seletivo, estão sendo ofertadas vagas nos 29 cursos, para ingresso no segundo semestre letivo de 2017. As inscrições vão até o dia 26 de junho, exclusivamente online. Todo o processo é gratuito. O edital e o link para as inscrições estão disponíveis na página.

Podem candidatar-se à modalidade de transferência os estudantes com matrícula ativa em outra instituição de ensino superior, brasileira ou estrangeira, em mesmo curso pretendido na Unilaou área afim.

Já para a modalidade de aproveitamento de diploma, estão aptas a se candidatar pessoas que já possuem uma graduação, com diploma devidamente registrado – ou, para formados no exterior, diploma revalidado e registrado no Brasil – e que tenham a intenção de adquirir outra formação em um dos cursos da Unila.

Cada curso de graduação possui critérios específicos de seleção. Portanto, os candidatos devem ler atentamente a todas as regras do edital e dos anexos, atentando-se inclusive para os limites mínimos e máximos de integralização do curso.

É importante ressaltar, também, que a falta de algum dos documentos exigidos em edital automaticamente elimina o candidato. “Por isso, é preciso que, no momento da inscrição, o candidato se certifique de estar com toda a documentação, pois não será permitida a alteração do requerimento posteriormente”, explica o chefe da Divisão de Seleção de Alunos, Marco Aurélio Demarco.

Conforme Demarco, as nomenclaturas de alguns documentos podem variar de acordo com a instituição de ensino. “Então, em algumas universidades, o histórico escolar pode ter outra denominação, mas o que o candidato precisa é se certificar de que contenha as informações exigidas. Para isso, ele deve se dirigir à secretaria acadêmica de sua instituição de ensino de origem e solicitar especificamente essas informações”, salienta.

A ocupação das vagas será realizada sequencialmente: primeiro, serão preenchidas as vagas por meio de transferência; depois, as que restarem serão destinadas à modalidade de aproveitamento de diploma. Para ambos os casos, o candidato só pode se inscrever para um único curso, não havendo segunda opção.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail.