O Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Unila recebe inscrições para o processo seletivo de aluno especial entre os dias 5 e 10 de fevereiro. Os interessados devem inscrever-se exclusivamente pelo e-mail secretaria.ppgppd@unila.edu.br, anexando os documentos necessários, que incluem certificado de conclusão de curso, histórico escolar, documentos de identificação e curriculum vitae. O edital que trata do processo seletivo está disponível na página.

Serão disponibilizadas cinco vagas em cada uma das oito disciplinas optativas ofertadas pelo Programa, no primeiro semestre de 2017. São elas: Ativação Social e Desenvolvimento; Dinâmica do Clima e a Organização do Espaço Geográfico; Estatística Aplicada às Pesquisas Sociais; Planejamento e Gestão de Projetos Estratégicos e Inovadores; Território e Regulação Econômica; População e Desenvolvimento; Temas de Ecologia Política e Desenvolvimento; e Cooperativismo e Desenvolvimento. O candidato pode inscrever-se em apenas uma dessas disciplinas.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 21 de fevereiro e a matrícula deve ser efetivada no dia 7 de março.

O Programa

A concentração do Programa é em Políticas Públicas de Desenvolvimento na América Latina. Tem como foco questões relativas ao papel do Estado e das Políticas Públicas diante dos grandes desafios da sociedade contemporânea, além de auxiliar na solução dos desequilíbrios sociais existentes na região. A concentração visa trabalhar com a resolução dos problemas ligados à prática ineficaz das políticas públicas, sobretudo no seu processo de elaboração e implantação, bem como nos resultados e formas de exercício do poder político.

O Programa está estruturado a partir de duas linhas de pesquisa: Estratégias de Desenvolvimento; e Políticas Públicas e Sociedade. Aprovado em 2015 pela Capes, na área de Planejamento Urbano e Regional/ Demografia, o Programa teve o início de suas atividades acadêmicas, com a primeira turma de ingressantes, no ano passado. O curso é gratuito.