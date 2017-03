A Unila publicou, na última sexta-feira, 17, a quarta e última chamada complementar a partir do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – veja a lista de convocados. A matrícula será realizada em duas fases: online, até 21 de março; e presencial, nos dias 24, 27 e 28 de março. Os candidatos que não fizerem a matrícula online perderão o direito à vaga. As regras para as chamadas complementares e os documentos necessários para a matrícula estão disponíveis no edital PROGRAD 011/2017.

Para fazer a matrícula online, basta acessar o Portal Inscreva, no link “Matrícula Sisu – 4ª chamada complementar – Processo Seletivo Nacional Unila 2017”. Os convocados deverão preencher o formulário de matrícula e as declarações, anexando documentação pessoal e escolar.

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) reservou os dias 24 (sexta-feira), 27 e 28 (segunda e terça) para receber a documentação dos convocados, que devem se dirigir à unidade Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000), das 9h às 12h e das 14h às 17h, para apresentar a documentação, incluindo o comprovante de matrícula online, que deve ser impresso a partir do Portal Inscreva. O estudante que não comparecer ou não comprovar as informações declaradas no formulário eletrônico perde o direito à vaga. Os aprovados em vagas reservadas a políticas afirmativas deverão comprovar a renda familiar (para os casos aplicáveis) e o curso do Ensino Médio em escola pública, apresentando a documentação enumerada no edital.