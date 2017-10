Nesta segunda-feira, 02, será assinado o convênio entre o curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e a Prefeitura de Missal para o desenvolvimento do projeto “Estabelecimento do perfil de adoecimento oncológico da população de Missal”. A solenidade será às 17h, na Câmara de Vereadores de Missal, e contará com a participação do reitor pró-tempore, Gustavo Oliveira Vieira, do prefeito Hilário Jacó Willers, além de docentes do curso de Medicina, autoridades e servidores municipais.

Conforme a professora Maria Leandra Terencio, coordenadora da pesquisa, a Prefeitura de Missal identificou uma possível incidência elevada de adoecimento por causas oncológicas na cidade e procurou o curso de Medicina da Unila para entender e buscar alternativas para essa questão. “A nossa meta de trabalho será fornecer elementos que subsidiem a Prefeitura de Missal na elaboração de políticas públicas relacionadas ao adoecimento por causas oncológicas direcionadas a real necessidade da população. Para isto, faremos um estudo investigativo integrado envolvendo grupos de pesquisa de várias áreas do conhecimento, utilizando ferramentas da área médica, da psicologia comportamental, da saúde coletiva, da biologia molecular e genética, da bioquímica, da química ambiental, entre outros”, explicou a docente.

O projeto terá vigência de dois anos e contará com a participação de 5 grupos de pesquisa, 12 professores de diversas áreas e, pelo menos, 25 estudantes de graduação e pós-graduação. Dois docentes do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) também irão colaborar com o projeto.

Os dados levantados no município de Missal serão estudados no Laboratório de Pesquisa em Ciências Médicas (LPCM), vinculado ao curso de Medicina da Unila. Após a divulgação dos resultados, previstos para o final de 2019, o projeto pretende auxiliar o Poder Público Municipal na implantação de políticas públicas relacionadas à prevenção do adoecimento por causas oncológicas, além de promover o enfrentamento da doença.