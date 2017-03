Estão abertas as inscrições para cursos de extensão da Unila gratuitos e abertos à comunidade. São ofertadas cerca de 600 vagas nas áreas de saúde, educação, línguas e música. Os interessados devem realizar inscrição pela internet, no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Na área da saúde, estão abertas vagas para o curso de atualização em Exame Ginecológico, que visa contribuir com o aprimoramento dos profissionais de saúde em relação à saúde da mulher, em especial ao exame ginecológico. O público-alvo são médicos e enfermeiros que atuam na Atenção Primária à Saúde, abrangendo os que atuam no Programa Mais Médicos e os concursados e contratados da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. São 90 vagas e as inscrições vão até 31 de março.

Línguas e educação

A extensão também está ofertando cursos na área de línguas: Libras (Língua Brasileira de Sinais), Língua Grega Clássica, Francês, Espanhol, Inglês, Português para estrangeiros e Língua e Cultura Crioula Haitiana. Na área da educação, há vagas para o curso “Método de Paulo Freire para a formação de adolescentes”, cujo objetivo é contribuir com a compreensão dos fundamentos do método dialógico do educador e as possíveis formas de aplicá-los nos sistemas pedagógicos atuais. O público-alvo são educadores, especialmente professores do ensino médio da rede pública.

Também na área de educação, estão abertas inscrições para um Seminário, cujo objetivo é apresentar a literatura infanto-juvenil latino-americana, aos professores da rede pública da região da tríplice fronteira, com intuito de fomentar a leitura na educação básica. Serão analisados livros de literatura infantil e juvenil de diversos países da América Latina, apontando possibilidades de abordagem – tanto do objeto estético quanto das relações culturais presentes nesta expressão artística.

Outro curso voltado para professores e profissionais da educação é “Formação de formadores: a história das resistências e da educação popular através das imagens murais na América Latina”. O curso está estruturado com base em três temas geradores: reflexões sobre os dilemas da educação pública no século 21; os desafios da representatividade na era neoliberal e os impactos para os trabalhadores da fragilização da luta sindical; e os mecanismos de luta, de unidade e de articulação presentes na história da resistência latino-americana, por uma educação pública e de qualidade.

Música

O Grupo de Cordas da Unila segue recebendo inscrições de músicos (violino, viola, violoncelo e contrabaixo). Os participantes terão oportunidade de se aperfeiçoar e executar músicas de câmara e latino-americanas, especialmente a música nascida nas reduções jesuíticas (séculos XVI e XVII). Os encontros serão realizados aos sábados, nos meses de abril a dezembro. Estão previstos cinco concertos, além de concertos didáticos em escolas.