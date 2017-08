A Unila vai ofertar, gratuitamente, nos meses de setembro a dezembro, um curso de Reforço de Matemática Básica para a comunidade de Foz do Iguaçu e região. A atividade será realizada por meio de um projeto de extensão que tem como objetivo oferecer um reforço de matemática básica – com enfoque nos conteúdos de Ensino Médio –, a fim de possibilitar aos estudantes um melhor rendimento nas disciplinas que requerem esses conceitos.

De acordo com o coordenador do projeto, professor Víctor Arturo Martínez León, embora o enfoque seja no Ensino Médio, toda a comunidade pode participar. “Qualquer pessoa interessada será bem-vinda”, afirma. Para ele, “todo mundo deve saber o mínimo de matemática básica, tanto para ajudar seus filhos, quanto para poder entender, por exemplo, as análises de economia”.

As inscrições estão abertas, até o dia 3 de setembro, através do portal Inscreva. As atividades serão realizadas de 4 de setembro a 15 de dezembro, às quartas-feiras, das 16h às 18h, no Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e no Jardim Universitário. Os minicursos serão divididos nos seguintes tópicos: geometria básica plana, trigonometria, funções, álgebra, sistemas de equações lineares e matrizes.

O conteúdo das aulas será preparado pelo professor Victor León, que também orientará e acompanhará as atividades desempenhadas pelos bolsistas do projeto, estudantes de Matemática – Licenciatura e das Engenharias da Unila. Também apoiarão as atividades os professores Cleilton Aparecido Canal e Newton Mayer Solorzano Chavez. De acordo com o docente, além da parte teórica, haverá a resolução de problemas matemáticos. Estão disponíveis 50 vagas.

