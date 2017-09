Quem irá prestar o exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) pode participar de um curso preparatório gratuito oferecido pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). As inscrições para as 50 vagas estão abertas até 15 de setembro e devem ser feitas pelo Sistema SIGAA (goo.gl/Y36dkY).

O curso começa no dia 16 de setembro, com aulas presenciais aos sábados, das 14h às 17h, e a distância às terças-feiras, das 8h às 12h. O encerramento está previsto para 14 de outubro. No total, serão 30 horas de atividades. As aulas presenciais serão ministradas na sala C306 da UNILA – Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000).

“Não se trata de um curso de língua portuguesa, mas de um curso voltado ao funcionamento do exame, aos critérios de avaliação e às estratégias para sua realização”, destaca Simone Carvalho, coordenadora do projeto e que também irá conduzir as aulas. Um dos materiais a serem explorados nas aulas são as provas de edições anteriores do exame.

Exame

A próxima edição do exame Celpe-Bras está marcada para o período de 17 a 19 de outubro, com provas orais e escritas. O Celpe-Bras é o único documento brasileiro de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente e aceito internacionalmente em empresas e instituições de ensino.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail celpebras@unila.edu.br ou pelo telefone (45) 3529-2175.