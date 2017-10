Profissionais das áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Saúde Coletiva podem se inscrever para o curso de pós-graduação em Residência Multiprofissional em Saúde da Família (modalidade lato sensu) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). Para ingresso em 2018, o Programa oferta 12 vagas (duas em cada área). Os profissionais selecionados receberão bolsas do Ministério da Educação. O processo seletivo é regulamentado pelo Edital PRPPG 108/2017, disponível na página https://www.unila.edu.br/residencia-saude/editais. A inscrição é gratuita e deve ser efetuada até 31 de outubro, exclusivamente pelo Formulário On-line de Inscrição.

A primeira fase da seleção consiste em uma prova objetiva, que será realizada no dia 10 de novembro, sobre tópicos de saúde da família, saúde pública e epidemiologia. Os oito melhores colocados de cada área serão classificados para a segunda fase da seleção, composta por análise de títulos e currículo e a defesa da proposta de atuação na Residência.

De acordo com o cronograma, o resultado final será publicado em 8 de dezembro. Os aprovados deverão se matricular no período entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2018. A previsão é que as atividades da Residência tenham início no dia 1º de março de 2018.



Integração entre teoria e prática

Atualmente, 23 residentes participam do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, que é desenvolvido pela Unila desde 2015. Com carga horária semanal de 60 horas, os residentes realizam capacitações teóricas e também atuam, de forma prática, em dez unidades de atenção básica à saúde de Foz do Iguaçu. As ações desenvolvidas vão desde atendimentos para a população até o planejamento das políticas públicas do município.

A Residência tem duração de dois anos, e o objetivo é formar profissionais de saúde com conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar na Estratégia de Saúde da Família e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na perspectiva do cuidado integral. Para isso, o Programa é desenvolvido tendo três eixos estruturantes: a aprendizagem no trabalho, as necessidades de saúde da população da região e a integralidade do cuidado.



Em caso de dúvidas, acesse a página do Programa de Residência – https://www.unila.edu.br/residencia-saude ou entre em contato pelo coordenacao.prmsf@unila.edu.br.