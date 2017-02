As atividades dos cursos de graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) iniciam-se no dia 6 de março, mas a movimentação já é intensa nos imóveis onde funcionam as atividades acadêmicas da Instituição. Desde o início do ano, as instalações estão recebendo melhorias e reformas para receber estudantes calouros e veteranos.

De acordo com a chefe da Coordenadoria de Infraestrutura, Andressa Rospirski, a maioria das adequações estão sendo realizadas na unidade Jardim Universitário e foram definidas em conjunto com coordenadores de curso. “O ano de 2016 foi o primeiro ano em que a UNILA ocupou integralmente o prédio do Jardim Universitário. Com isso, foi possível avaliar quais espaços precisavam ser adaptados para atender às demandas da comunidade acadêmica”, explicou. Na unidade, funcionam 11 dos 29 cursos de graduação da Unila.

No local, já foram instalados, desde o início de 2017, 82 novos aparelhos de ar-condicionado, em salas de aula, laboratórios e espaços administrativos. Além disso, foram colocadas divisórias em espaços mais amplos que serão utilizados, principalmente, pelos novos cursos de mestrado que começarão neste ano. A unidade Jardim Universitário também ganhou uma nova sala de reuniões, localizada ao lado da recepção do prédio principal.

Por solicitação do curso de Cinema, foram instaladas divisórias com isolamento acústico. Um laboratório de informática com softwares mais específicos da área também estará disponível ao curso de Cinema. Duas salas do prédio principal receberam a instalação de tablado, que poderá ser utilizado pela comunidade acadêmica para atividades de dança e performance. Essa é uma demanda de estudantes e docentes do curso de Letras, Artes e Mediação Cultural. Já o auditório central ganhou novas cadeiras, aumentando sua capacidade. O espaço já está pronto para uso e pode receber um público de 300 pessoas.

Laboratórios

Também há novidades nos laboratórios de ensino e pesquisa da Unila. A Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico, setor responsável pelo planejamento, estruturação e gerenciamento dos laboratórios, recebeu mais de 500 móveis, além de equipamentos para as áreas de saúde e ciências biológicas. Entre os novos instrumentos estão fotodocumentadores, balanças, purificadores e incubadoras.