O edital do processo seletivo para ingresso em cursos de graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) por meio de transferência e aproveitamento de diploma será publicado no dia 20 de outubro. O número de vagas a serem ofertadas depende da ocupação na fase interna (reopção de curso e reingresso). O quadro com as vagas disponíveis para cada curso será divulgado juntamente com o edital. Os selecionados nesse processo irão ingressar na Unila no primeiro semestre de 2018.

A transferência externa é voltada a estudantes que já estejam cursando o ensino superior em outra instituição, do Brasil ou do exterior, e queiram transferir-se para curso da mesma natureza na Unila. Já a modalidade de aproveitamento de diploma destina-se a quem já possui uma graduação – com diploma devidamente registrado ou, para formados no exterior, diploma revalidado no Brasil – e desejam iniciar um novo curso.

Todo o processo seletivo é gratuito, e a inscrição deve ser realizada exclusivamente pela internet. Mesmo com o edital ainda não disponível, os interessados em participar da seleção já podem ter acesso às informações gerais sobre o processo e à lista de documentos que devem providenciar. Tudo isso está disponível na página do Ingresso Extravestibular. Para conhecer os cursos de graduação da Unila, acesse.

“A previsão é que o período de inscrição tenha de 20 a 30 dias, com início na data de publicação do edital (20 de outubro). Orientamos aos candidatos que se adiantem e já solicitem os documentos necessários às instituições em que estão vinculados, pois a expedição dessa documentação pode demorar, principalmente em relação a universidades estrangeiras. No caso de estudantes de instituições estrangeiras, é preciso ainda realizar a legalização consular, com exceção dos países signatários da Convenção de Haia”, explica o chefe da Divisão de Seleção, Marco Aurélio Demarco.

Na seleção para transferência e aproveitamento de diploma realizada pela Unila no primeiro semestre deste ano, Thayana Knupp Gimenes ingressou no curso de Engenharia de Energia pela modalidade aproveitamento de diploma. Formada em Engenharia Elétrica, Thayana quis iniciar uma segunda graduação com o objetivo de complementar seus estudos. “Tenho muito interesse pela área de energias renováveis e, quando vi que a instituição estava com vagas para portador de diploma, resolvi me inscrever. Iniciei as atividades na Universidade neste semestre e estou gostando bastante. A troca de conhecimento com estudantes de outras nacionalidades com certeza será um diferencial em minha formação”, afirma a estudante.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, entre em contato com a Pró-Reitoria de Graduação da Unila pelo e-mail selecao.alunos@unila.edu.br.