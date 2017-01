Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão usar suas notas para ingressar em instituições públicas de ensino superior em todo o país a partir de terça-feira, 24, quando estarão abertas as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), instituição pública e gratuita, oferece 695 vagas, em 28 cursos de graduação com seleção via Sisu. A exceção é o curso de Música, que possui sistema seletivo próprio, com base na nota do Enem e provas de habilidades específicas.

As inscrições pelo Sisu ficarão abertas até o dia 27 de janeiro. Cada candidato pode fazer até duas opções de curso. A Unila reserva 52% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica. Nesse percentual, estão incluídas as vagas destinadas a alunos de baixa renda familiar e pretos, pardos e indígenas. O edital para ingresso na Universidade foi publicado no início de dezembro.

Os cerca de 6 milhões de candidatos que fizeram as provas já podem conferir as notas na página do participante do Enem (enem.inep.gov.br/participante). Os estudantes têm acesso a uma tabela com a nota obtida em cada uma das provas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. O espelho da redação, com a correção detalhada do texto será divulgado posteriormente.

Em 2016, a instiuição recebeu 9.057 inscrições via Sisu. Os cursos mais concorridos foram Medicina, Arquitetura e Urbanismo, Cinema e Audiovisual, Engenharia Civil de Infraestrutura e Serviço Social. Confira aqui as notas de corte da Universidade na seleção 2016.

Nesta edição do Sisu são oferecidas 238.397 vagas em 131 instituições públicas, entre universidades, institutos federais e instituições estaduais. Esse número é 4,5% maior que no ano passado, quando foram ofertadas 228.071 vagas.

Veja, abaixo, os cursos da Unila com seleção via Sisu: