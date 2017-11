Os interessados em ingressarem na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) por meio de transferência externa e aproveitamento de diploma têm até hoje, dia 14 de novembro, para realizar a inscrição no processo seletivo extravestibular. Estão sendo ofertadas vagas para os 29 cursos de graduação da Universidade. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet e todo o processo é gratuito. O edital e o passo a passo para a inscrição estão disponíveis na página do Ingresso Extravestibular (unila.edu.br/ingresso-extravestibular).

Para a modalidade transferência, podem candidatar-se estudantes que já estejam cursando o ensino superior em outra instituição, do Brasil ou do exterior, e queiram transferir-se para curso da mesma natureza na Unila. Já a modalidade de aproveitamento de diploma destina-se a quem já possui uma graduação – com diploma devidamente registrado ou, para formados no exterior, diploma revalidado no Brasil – e deseja iniciar um novo curso. Os selecionados irão ingressar na Unila no primeiro semestre de 2018.

Ao realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico e anexar ao sistema a documentação digitalizada. As informações sobre os requisitos para candidatura, documentos necessários para inscrição, vagas disponíveis e formas de avaliação estão disponíveis no edital e seus anexos.

Critérios de seleção

Cada curso de graduação possui critérios próprios de seleção, podendo incluir provas de conhecimento específico e de redação, bancas de entrevista, bem como a solicitação de documentos comprobatórios adicionais. As vagas serão ocupadas de forma sequencial. Inicialmente, serão preenchidas as vagas por meio de transferência e, na sequência, as restantes serão destinadas à modalidade de aproveitamento de diploma. Para ambas as modalidades, o candidato pode se inscrever apenas para um único curso, não havendo segunda opção.

Para cursos que optaram pela aplicação das provas específicas, a avaliação está programada para o dia 1º de dezembro. A previsão é que o resultado final do processo seletivo seja divulgado em 13 de dezembro.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Pró-Reitoria de Graduação da Unila pelo e-mail selecao.alunos@unila.edu.br.