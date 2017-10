Começa nesta segunda-feira, 30, o 35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS), principal evento de extensão do Sul do Brasil.

O evento é organizado pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e o Instituto Federal do Paraná (IFPR). Além das três instituições de ensino superior, a programação acontece na Escola Municipal Padri Luigi Salvucci e nos colégios estaduais Professor Flávio Warken e Barão do Rio Branco (localizados nos bairros Vila C e Jardim Polo Centro, respectivamente). O evento vai até o dia 1º de novembro.

O Seminário ainda está com inscrições abertas em mais de 20 oficinas e minicursos gratuitos e abertos para a comunidade. Para participar, é necessário primeiramente inscrever-se como ouvinte do evento pelo site – https://sig.unila.edu.br/eventos/login.xhtml. Há oficinas sobre produção audiovisual, primeiros socorros, dança, pintura, entre outros. A lista completa está disponível em https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/SEURS.pdf.

O SEURS é um evento anual que sempre é sediado em alguma instituição de ensino superior. A edição de Foz do Iguaçu bateu recorde em número de inscritos. Esperam-se 1.200 participantes, de 24 universidades da região Sul do Brasil. Estão programadas 415 apresentações de trabalhos de extensão e atividades culturais nos três dias do evento.

Saiba mais sobre o evento em https://unila.edu.br/35seurs/programacao/.