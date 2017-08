A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) está com mais de 200 vagas em cursos de extensão com inscrições abertas. Entre os temas abordados pelos cursos estão matemática, dança, ensino e música. As atividades têm previsão de inicio para o próximo mês.

Música

O curso Preparatório de Violão é voltado para estudantes do ensino médio da Tríplice Fronteira – principalmente aos interessados em ingressar no curso de graduação em Música – e prevê aulas de teoria musical e de violão, individuais ou em grupo. As atividades serão realizadas aos sábados. Cada aluno terá 2 horas de aula, e os horários serão definidos em uma reunião inicial. As inscrições estão abertas até o dia 31, pelo Sistema SIGAA (goo.gl/HmI9yb). São 24 vagas.

Dança

Desenvolver atividades lúdicas e pedagógicas que possibilitem explorar a dança coral, a partir de práticas corporais, é o objetivo do curso “Movimento fronteiriço na dança coral”, que oferece 50 vagas. As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 13h às 18h, na sala G107, da Unila-Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000). Inscrições também pelo Sistema SIGAA (goo.gl/HmI9yb).

Matemática

Os alunos do ensino médio também podem participar de aulas de reforço em Matemática. As inscrições poderão ser feitas até 3 de setembro, no Portal Inscreva (inscreva.unila.edu.br). As aulas começam no dia 4 de setembro e seguem até dezembro. Serão oferecidos cinco minicursos: geometria básica plana, trigonometria, funções, álgebra e sistemas de equações lineares e matrizes. O objetivo é melhorar o aproveitamento nas disciplinas que precisam de conhecimentos em matemática básica. O curso será oferecido às quartas-feiras, das 16h às 18h, na Unila-PTI, e às quartas e sextas-feiras, das 16h às 18h, na Unila-Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000).

Para professores

Além de estudantes, os cursos de extensão oferecem oportunidades para professores da cidade e região. Um deles é o curso “Raça em três perspectivas: Kant, Foucault e Quijano”, que recebe inscrições até 10 de setembro, pelo Sistema SIGAA (goo.gl/HmI9yb). O objetivo é preparar professores para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, cuja obrigatoriedade está disposta na Lei 11.645/08. Durante o curso, serão discutidos os conceitos de raça a partir das propostas teóricas dos filósofos Immanuel Kant e Michel Foucault e do sociólogo Aníbal Quijano. As aulas serão realizadas às sextas-feiras, na sala C307, da Unila-Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000), das 14h às 16h.

Outro curso voltado para professores do ensino médio é o que se propõe a compreender os fundamentos do método Paulo Freire e as possibilidades de sua aplicação nos sistemas pedagógicos atuais. Podem participar professores de qualquer disciplina. Haverá algumas vagas para interessados que não sejam professores. Serão 30 horas em sala de aula e outras 10 horas em atividades extras (seminários e debates). As inscrições podem ser realizadas pelo Sistema SIGAA (goo.gl/HmI9yb), até 31 de agosto.