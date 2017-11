A Unioeste Campus de Foz do Iguaçu concretiza nesta quarta-feira, 22, o projeto “Panificadora Pão da Terra”. A iniciativa é uma parceria da universidade com a instituição Aldeias Infantis SOS Brasil – Programa de Foz do Iguaçu. No acordo, a Unioeste concede espaço do Laboratório de Alimentos e Bebidas, do curso de Hotelaria, para realização de curso de técnicas de panificação para a comunidade carente do entorno da universidade.

O projeto “Panificadora Pão da Terra” possibilitará a aproximação da comunidade ao meio acadêmico e o alinhamento do conhecimento à prática. Em princípio serão atendidas 15 famílias, expandindo posteriormente o universo do projeto para 45 mães atendidas diretamente, e 200 crianças e adolescentes atendidos indiretamente.

Para o gestor das Aldeias Infantis SOS Brasil em Foz do Iguaçu, Alex Priver Decian Thomazi, “a iniciativa vai mudar a concepção das famílias atendidas, de dependentes do poder público, para atores do seu próprio desenvolvimento financeiro”, prevê.

Para o diretor-geral do campus Fernando José Martins, o programa vai contribuir com o desenvolvimento humano da comunidade da região, comprometendo-se com a cidadania e a responsabilidade social. “A universidade se insere num processo de formação e desenvolvimento que se integra às políticas preconizadas como instituição pública de ensino superior que tem como missão, além de produzir, sistematizar e socializar o conhecimento”, avalia.

Defesa dos direitos das crianças – Aldeias Infantis SOS Brasil é uma organização privada internacional, de promoção ao desenvolvimento social, na defesa, garantia e promoção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Atua em 135 países e está presente em 12 estados brasileiros. A unidade de Foz do Iguaçu iniciou as atividades em 2011.

O trabalho conta com o apoio financeiro de pessoas físicas que contribuem com um valor mensal, e por parcerias com empresas, que financiam projetos e convênios com o poder público. Além do apoio financeiro, a organização conta com a divulgação de embaixadores internacionais e nacionais.

Repasse de R$ 500 mil para melhorias no campus – A cerimônia de inauguração do programa começo às 14 horas, no Laboratório de Alimentos e Bebidas (Laboratório de Hotelaria). Participam o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior João Carlos Gomes, o vice-reitor da Unioeste Moacir Piffer, o diretor-geral do campus de Foz da Unioeste Fernando José Martins e o gestor das Aldeias Infantis SOS Brasil Foz do Iguaçu Alex Priver Decian Thomazi.

Na mesma ocasião, o secretário João Carlos Gomes fará o repasse de R$ 500 mil ao campus de Foz do Iguaçu da Unioeste. A verba será destinada a projetos de reforma da infraestrutura da universidade (blocos de salas, portões de acesso, telhado, rede elétrica), segurança e novos equipamentos, como computadores, alarmes e projetores multimídia.