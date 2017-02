A Unioeste/Foz (Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus de Foz do Iguaçu) lança nesta quarta-feira, dia 15, às 19 horas, no Auditório Alcibíades Luiz Orlando, no campus da universidade, o projeto UnioesteNaCidade. O lançamento será na segunda sessão plenária do Fórum da Comunidade.

A proposta surgiu de debates apresentados nas reuniões do fórum e, nos dias 24 a 28 de abril, vai ser desenvolvida pela universidade. A partir de um levantamento prévio das necessidades da população atendida pelo campus da Unioeste, serão organizadas atividades como palestras, minicursos, oficinas, entre outras atividades. Até lá serão feitos os cadastros, de acordo com a demanda da comunidade, das atividades a serem oferecidas no decorrer do projeto.

“Esperamos três resultados do conjunto de ações: primeiro, promover uma integração maior da Unioeste com a sociedade que a circunda; segundo, fazer uma devolução dos conhecimentos científicos e profissionais obtidos junto aos campos de estágio e de pesquisa que utilizamos cotidianamente e, por fim, também queremos evidenciar socialmente o papel da universidade no desenvolvimento local e regional, com uma mostra dos conhecimentos produzidos pela Unioeste”, explica o diretor do campus, Fernando Martins.

Para os setores da sociedade interessados em participar das ações (órgãos públicos e particulares, associações, movimentos sociais, escolas públicas e particulares, comércio, entre outros) podem enviar sugestões pelo formulário, disponível no endereço www.foz.unioeste.br/unioeste-na-cidade.php, até do dia 15 de março.

Segunda sessão plenário do Fórum da Comunidade

O Fórum da Comunidade é instância consultiva, composta por representantes dos segmentos acadêmicos da Unioeste Foz do Iguaçu e da comunidade. Foi criado no início de 2016 pela direção geral do campus com o objetivo de estimular a aproximação entre a Unioeste/Foz e a sociedade local, promovendo debates e formulando proposições de ações que são encaminhadas aos órgãos competentes.

A universidade idealizou o fórum para estabelecer um diálogo com a sociedade civil organizada e fazer dela uma protagonista nesta série de atividades de ensino e pesquisa, que tem como fonte a comunidade do entorno. Assim é possível sistematizar as demandas da comunidade, nos vários segmentos que se vinculam aos cursos da universidade, coordenações de cursos, estudantes e agentes universitários da Unioeste.

UNIOESTE/FOZ lança o projeto UnioesteNaCidade nesta quarta, 15

Dia 15/02 – quarta-feira

Horário: 19h

Local: Auditório Alcibíades Luiz Orlando, na Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Jardim Universitário, Campus de Foz do Iguaçu da Unioeste

(45) 3576-8186

centralunioestefoz@gmail.com