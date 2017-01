Estão abertas as inscrições para as instituições públicas de ensino de todo o país, via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os estudantes que realizaram o Enem 2016 têm até a próxima sexta-feira, 27, para fazer a inscrição exclusivamente pelo site. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso.

Em Foz do Iguaçu, os alunos podem concorrer a 951 vagas nas três instituições públicas da cidade: Unioeste (244), IFPR (12) e Unila (695).

Na Universidade Oeste do Paraná – Campus Foz, há vagas em 13 cursos: Administração (20), Ciência da Computação (20), Ciências Contábeis (20), Direito (20), Enfermagem (20), Engenharia Elétrica (20), Engenharia Mecânica (20), Hotelaria (20), Letras Espanhol (12), Letras Inglês (12), Matemática (20), Pedagogia (20) e Turismo (20).

No Instituto Federal do Paraná, os candidatos têm três opções: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (04), Engenharia de Aquicultura (04) e Física (04).

Já a Universidade Federal da Integração Latino-Americana é a instituição da cidade com mais opções de vagas e cursos disponíveis. Ao total, são 695 vagas para 28 cursos, inclusive, Medicina. Administração Pública e Políticas Públicas (25), Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana (25), Arquitetura e Urbanismo (15), Biotecnologia (25), Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade (25), Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química (25), Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento (25), Ciência Política E Sociologia – Sociedade, Estado e Política Na América Latina (25), Cinema e Audiovisual (25), Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar (25), Engenharia Civil de Infraestrutura (25), Engenharia de Energias (25), Engenharia Física (25), Engenharia Química (25), Engenharia de Materiais (25), Filosofia (25), Geografia – Bacharelado (25), Geografia –Licenciatura (25), História – América Latina (25), História (25), Letras – Artes e Mediação Cultural (25), Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras (25), Medicina (30), Química (25), Relações Internacionais e Integração (25), Saúde Coletiva (25) e Serviço Social (25).

Para se candidatar, o estudante precisa acessar o endereço eletrônico do Sisu, informar o número de inscrição no Enem e escolher, por ordem de preferência, até duas opções de cursos. Essas opções poderão ser modificadas durante todo o período de inscrições. O Sisu calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos em cada curso, por modalidade de concorrência. A nota de corte, no entanto, é somente uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da seleção.

A inscrição no Sisu é totalmente gratuita. O resultado da chamada regular será publicado no dia 30 de janeiro, mesmo dia em que se inicia o período de inscrição em lista de espera.