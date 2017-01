O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – PPG/EE da Escola de Engenharia de São Carlos – USP, em parceria com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (Fundação PTI) e a Itaipu Binacional, está com inscrições abertas para o Doutorado em Engenharia Elétrica – área de concentração: Sistemas Elétricos de Potência.

O curso – ofertado sem custo à comunidade – que apresenta conceito 7 na Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes), tem como principal objetivo a qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento científico-tecnológico e, sobretudo, a formação de docentes para criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu, fora dos centros consolidados de ensino e pesquisa.

“Para o PTI é fundamental contar com mestres e doutores, pois dentro da lógica de um parque científico e tecnológico, o conhecimento é renovado por meio da pesquisa. Na etapa de pós-graduação toma densidade, ou seja, toma uma proporção mais relevante ganha relevância a partir dos mestrados e doutorados. Assim, os programas tornam-se estratégicos para a região e para os centros instalados no PTI. Com eles se estabelece uma rede de atores, que envolvem as universidades, governos, empresas e profissionais, adensando a massa crítica regional e o conhecimento em torno de determinados temas. No caso da Engenharia Elétrica, é tema estratégico para o desenvolvimento tecnológico produzido no Lasse, de interesse da Itaipu e do Setor Elétrico Nacional,” destacou a gerente do programa PTI Educação e Cultura, Thaisa Praxedes de Oliveira.

Serão oferecidas até 20 vagas. Os candidatos procedentes do PTI e da Itaipu Binacional terão preferência no preenchimento de um percentual das vagas e, as demais, atenderá a demanda da comunidade. Os participantes serão avaliados em caráter eliminatório, por meio de seu Currículo Lattes (ou Curriculum Vitae), histórico escolar da graduação e histórico escolar da pós-graduação.

O curso deve capacitar os recursos humanos docentes e técnicos do PTI, Unioeste, Unila e de outras faculdades de Foz do Iguaçu e região, induzindo a criação de grupos de pesquisa institucionais e consolidando os grupos de pesquisa existentes. As aulas têm previsão de início no dia 06 de março. e é ofertado sem custo à comunidade.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve ir à Secretaria do PPG/EE – Bloco 13, espaço 4, sala 01 – nas dependências do PTI até às 17h da próxima sexta-feira, 27 de janeiro – dia do encerramento das inscrições. O horário de atendimento da secretaria é de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h30.

O candidato também pode optar por realizar a inscrição pelos Correios. O envelope deve ser postado via Sedex até o dia 27 de janeiro de 2017.

Mais informações

Outras Informações, bem como o edital, podem ser obtidos através do site: (www.sel.eesc.usp.br/posgraduacao/?page_id=4798).