Meninos de 12 e 13 anos já recebem a vacina contra o vírus HPV em qualquer unidade básica de saúde de Foz do Iguaçu desde o dia 17 de janeiro. Inédita para o sexo masculino, a imunização, contudo, ainda registra baixa procura, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Na primeira semana foram vacinados 300 meninos. Já a imunização para meninas de 9 a 14 anos continua no calendário vacinal, disponível em todas as unidades de saúde com sala de vacina.

A vacina deve reunir duas doses com intervalo de seis meses para este grupo, cuja faixa etária irá regredir anualmente até 2020, quando o mínimo será 9 anos.

O público-alvo de meninos que devem ser imunizados no município é de 5 mil, com expectativa de cobertura de 80% deste total durante o ano. As pessoas que vivem com HIV/AIDS de 9 a 26 anos também serão contempladas com a vacina, mediante prescrição médica.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica Adriana Izuka, o município recebeu 5 mil doses da vacina. “Lembramos que essa é uma vacina importante, segura e eficaz. Vai evitar o HPV, a transmissão desse vírus é principalmente por via sexual, os meninos e meninas vacinando vão prevenir o câncer e verrugas genitais”, frisa a enfermeira.

A recomendação é que a imunização seja feita antes do primeiro contato sexual, entretanto, se o adolescente já teve o contato também deve se vacinar. “A adesão ainda está baixa, mas nós pedimos que os pais levem os filhos em qualquer unidade para tomar a vacina. É uma proteção para o futuro deles”, acrescenta Adriana.

Transmissão e consequências

O HPV é altamente contagioso e a transmissão acontece principalmente pelo contato sexual. A vacina distribuída no SUS é quadrivalente, protege contra quatro tipos de HPV: o 6, o 11, o 16 e o 18. Dois deles (o 6 e o 11), estão relacionados com o aparecimento de 90% das verrugas genitais. Os outros dois (o 16 e o 18) estão relacionados com 70% dos casos de câncer do colo do útero.