De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica Adriana Izuka, o município recebeu 5.000 doses da vacina. “A população de meninos de 12 a 13 anos em Foz do Iguaçu é de 5.000 meninos e a meta é vacinar 80% da população”, informou a enfermeira.Estará disponível nos postos de saúde de Foz do Iguaçu a partir desta terça-feira, 17, a vacina contra o papilomavírus humano (HPV) para meninos de 12 a 13 anos. Antes, a imunização era aplicada apenas para meninas de 9 a 14 anos.

As pessoas que vivem com HIV/AIDS de 9 a 26 anos também serão contempladas com a vacina, mediante prescrição médica.

Já a imunização para meninas de 9 a 14 anos continua no calendário vacinal, disponível em todas as unidades de saúde com sala de vacina.

Duas doses

O esquema vacinal contra o HPV para meninos será de duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. Já para os que vivem com HIV, o esquema vacinal é de três doses, com intervalo de dois e seis meses, respectivamente.

Benefícios

A vacina protege meninos contra cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV e as meninas contra o câncer de colo de útero.

Segundo o Ministério da Saúde, estudos feitos em outros países mostram que a inclusão dos meninos contribui para a diminuição do câncer de colo do útero e vulva das mulheres, já que isso possibilita a diminuição da circulação do vírus na população, o que beneficia o público feminino.

Transmissão e consequências

O HPV é altamente contagioso e a transmissão acontece principalmente pelo contato sexual. A vacina distribuída no SUS é quadrivalente, protege contra quatro tipos de HPV: o 6, o 11, o 16 e o 18. Dois deles (o 6 e o 11), estão relacionados com o aparecimento de 90% das verrugas genitais. Os outros dois (o 16 e o 18) estão relacionados com 70% dos casos de câncer do colo do útero.