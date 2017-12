O verão paranaense começa com boa condição para banho nas águas do Litoral e do Interior do Paraná. De acordo com o primeiro boletim de balneabilidade do verão, divulgado nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), dos 49 pontos monitorados semanalmente no Litoral, apenas quatro estão impróprios para banho; e dos 17 locais monitorados no Interior apenas um não é recomendado.

O monitoramento feito na Costa Norte e Oeste do Estado mostra que apenas o Rio Paranapanema, em Primeiro de Maio, está impróprio para banho devido à proliferação natural de algas. A qualidade da água é avaliada em 17 pontos de praias artificiais e represas da costa Norte e Oeste do Estado.

A avaliação acontece nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.

SINALIZAÇÃO

Como nos anos anteriores, o veranista pode se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho. A sinalização aponta a condição da água a 100 metros a direita e a esquerda de cada bandeira.

A cor vermelha aponta que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para banho. “A água imprópria traz muitos prejuízos à saúde, como dermatites, problemas gastrintestinais e outras doenças mais graves. Por isso, esse monitoramento é importante, assim como o respeito à sinalização”, ressalta a diretora de Monitoramento Ambiental e Controle de Poluição, Ivonete Chaves.