O Vale dos Dinossauros, um dos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, que recebe cerca de 400 mil visitantes por ano, é a mais nova opção para festas infantis na cidade.

A primeira ocorreu no último sábado, 10 de junho, dia em que o complexo completou três anos.

“Meu filho adora dinossauros. Ficou encantado quando fomos conhecer o Vale, há um ano. Curtiu cada segundo do passeio”, contou a mãe do Davi, a jornalista Abilene Rodrigues.

Segundo Abilene, quando o filho pediu uma festa com decoração de dinossauro para comemorar seu aniversário de quatro anos, não pensou duas vezes. “Que tal organizar um passeio com os amigos no Vale dos Dinossauros? Será que teria cenário mais original e mágico para um menino apaixonado pelos animais pré-históricos? ”, disse.

“Quando Abilene nos propôs autorizarmos um piquenique com as crianças dentro do parque achamos a ideia interessante. Seria uma nova atração dentro do próprio atrativo”, disse Liandra Bertoluci, responsável pelo setor comercial do Grupo Dreams.

E no fim, de acordo com Liandra, foi melhor do que o esperado, por isso resolveram abrir para novas festas. “A proposta parece ter agradado adultos e crianças. A alegria das crianças era de encher os olhos, a diversão estava sendo garantida pelo cenário em si. Era como se estivéssemos realizando sonhos”.

Para a Engenheira Eletricista e fotógrafa Vanessa Viquetti Lowenberg, mãe da pequena Alice de 4 anos, uma das convidadas, a proposta foi ótima. “Achei a ideia muito bacana, as crianças tiveram um momento bem diferente de confraternização com os amigos. Foi muito divertido! Eles interagiram com os dinossauros, repetiram os sons e de alguns, sentiram até medo”, disse. Victória gostou tanto que voltou ao local no dia seguinte com toda a família.

O Vale dos Dinossauros

O Vale dos Dinossauros é um dos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. Através de trilhas ao ar livre, ele permite ao visitante uma caminhada entre 20 dinossauros animatrônicos (com movimentos robóticos) em tamanho real que se movimentam e fazem sons, semelhantes aos seres que habitaram a Terra há milhões de anos. Um dos destaques é o um T-Rex com cerca de 12 metros de altura.

No mesmo complexo há ainda o “Museu de Cera” que reúne 80 personalidades reproduzidas em tamanho real e espalhadas em 16 cenários e o “Maravilhas do Mundo”, onde o visitante pode conhecer os principais monumentos mundiais criados pelo homem, em miniatura.

Mais informações pelo telefone (45) 3527-8100. O pelo site: http://www.valedinossauros.com.br/