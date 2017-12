1 – O jogo mais importante da história da equipe do Foz Cataratas, foi o destaque do mês de novembro. No dia 03 de novembro, o time da fronteira enfrentou o Joinville, em busca de uma vaga para a final da Liga Nacional de Futsal. A vaga nao veio, mas o Foz fez uma bela campanha e terminou a competição como o terceiro melhor time do país.

2 – Prestes a ser lançado no mundo, as especulações sobre os valores do Iphone X no Paraguai, ganharam nossas manchetes. De acordo com o blog Compras Paraguai, o aparelho custaria em torno de U$ 1500. Hoje, fazendo uma busca no site, o aparelho está em uma faixa de U$ 1357 a U$ 1490.

3 – O novembro também foi sinônimo de Black Friday. O Shopping China, uma das mais completas lojas de Cidade do Leste, esperava mais de 80 mil pessoas para compras. No dia, a empresa vendeu vários produtos, inclusive, Iphones, por um preço para lá de especial.

4 – Desde o último feriado do dia 15, Foz do Iguaçu tem um novo passeio disponível para turistas e moradores: O Iguassu River Tour. Para quem ainda não conhece o passeio é feito de barco pelos rios Paraná e Iguaçu e além de mostrar a nossa cidade por um novo ângulo, faz com que o público conheça várias histórias da nossa região.

5 – Em novembro, também foi o mês do lançamento da campanha Natal Sonho Dourado. A ação do comércio iguaçuense, distribuirá mais de um milhão em prêmios, entre uma caminhonete, sete carros e sete motos, além de centenas de vales-compras de R$ 300,00.

Saiba mais: