Foz do Iguaçu recebe a partir de 24 de março a “Exposição Internacional Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano”. Vista por mais de 40 milhões de pessoas em diferentes países do mundo, a exposição no Shopping Catuaí Palladium será aberta ao público às 14 horas.

A exposição inédita chega a Foz do Iguaçu com o objetivo de mostrar os mistérios da anatomia que sempre provocaram a curiosidade dos seres humanos. O acervo da exposição com nove corpos reais, em poses inusitadas e numa visão tridimensional da espécie humana, ilustra os sistemas numa forma dinâmica.

São corpos completos, de pessoas chinesas que doaram antes de sua morte, para que fossem utilizados para fins educativos e científicos. Submetidos ao método da plastinação, estão expostas, mostrando as maravilhas que existem dentro do corpo humano. Alguns corpos destacam-se por estarem em posições esportivas, como é o caso da acrobata e do tenista.

A visitação será de segunda a sexta, das 14h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 12h às 19h, em um espaço de 700 metros quadrados, no piso L2, próximo da Praça de Alimentação. A mostra segue até o final de maio

SERVIÇO:

Exposição Internacional – Maravilhas do Corpo Humano

Abertura ao público: 24 de março, às 14 horas

Local: Shopping Catuaí Palladium, Piso L2, próximo da Praça de Alimentação

Horários: De segunda a sexta, das 14h às 21h | Sábados, domingos e feriados, das 12h às 19h

Ingressos:

Preço especial turista, criança, professor, estudante e idoso: R$ 40,00

Projeto Cidadão Foz e cliente Shopping Catuaí Palladium: R$ 30,00

Grupos de Escolas e Faculdades: R$25,00 por pessoa, mínimo de 30 alunos. Visitas em horários diferenciados, com agendamento prévio.

Veja mais imagens da exposição: