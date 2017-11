Os velejadores do Projeto Velejar é Preciso (Icli/Itaipu Binacional) conquistaram excelente resultado no 39º Campeonato Sul Brasileiro de Laser, em Guaratuba (PR).

A competição organizada pelo Iate Clube Guaratuba, em parceria com a Associação Brasileira da Classe Laser, de 02 a 04 novembro, contou com a participação de 28 embarcações, sendo 11 na classe Laser 4.7, 8 na Laser Radial e 9 na Laser Standart.

Depois de seis regatas, Gabriel Lopes foi o grande vencedor na classificação geral da Laser 4.7 e na categoria sub 18. Ana Laura Maihack dos Santos venceu no Laser 4.7 Feminino. A equipe do ICLI também conquistou os troféus de terceiro, quarto e quinto lugares no Laser 4.7 e Andrey Godoy venceu na classe Laser Radial.

“No geral conquistamos sete troféus, graças ao excelente nível técnico da equipe e sua dedicação aos treinos neste ano. É um resultado positivo do trabalho do Projeto Velejar é Preciso, patrocinado pela Itaipu Binacional, que está revelando novos atletas como o Gabriel Lopes e a Ana Laura”, avalia o técnico do projeto, William de Oliveira.

Os velejadores continuam os treinos intensivos nos próximos dois meses com foco no campeonato brasileiro que será disputado Salvador no mês de janeiro. Ainda neste mês de novembro, a equipe da classe Optimist participa do Sul Brasileiro de Optimist entre os dias 15 e 18 de novembro, em Porto Alegre (RS).

Em dezembro, os alunos do Projeto Velejar é Preciso participam da 32ª Regata da Marinha organizada pelo Icli e a Capitania dos Portos do Rio Paraná, nos dias 9 e 10 de dezembro, em Foz do Iguaçu.