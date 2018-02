O ano de 2018 começou com bons resultados para os velejadores do Projeto Velejar é Preciso (Icli/Itaipu Binacional) que disputaram o 44º Campeonato Brasileiro da Classe Laser, em Salvador (BA), com 120 participantes. Entre os 32 velejadores da Classe Laser 4.7, João Pedro Alves venceu na categoria Sênior e Luiz Henrique da Silva na categoria Sub-16.

Na classificação geral a equipe de Foz conquistou mais dois troféus no TOP 10. Gabriel Lopes, atual campeão sul-brasileiro no ano passado, conquistou o 5º lugar geral. João Pedro Alves conquistou também o 6º lugar geral. Fábio Santa Cruz ficou em 13º lugar geral. Na Classe Laser Radial, o velejador Andrey Godoy, atual bicampeão sulamericano Laser 4.7, conquistou o troféu de vice-campeão Senior e 6º lugar geral na Classe Laser Radial.

“A competição foi marcada por regatas bastante disputadas. No geral conquistamos seis troféus, graças ao excelente nível técnico da equipe e sua dedicação aos treinos neste ano. É um resultado positivo do trabalho do Projeto Velejar é Preciso, patrocinado pela Itaipu Binacional, que está revelando novos atleta”, avalia o técnico do Projeto Velejar é Preciso, Willian Fernando de Souza.

Além dos bons resultados no 44º Campeonato Brasileiro de Laser, os atletas do ICLI João Pedro Alves e Andrey Godoy conquistaram o título de vice-campeão do ranking nacional, respectivamente, nas Classes Laser 4.7 e Laser Radial.