Mais de 30 alunos do Projeto Velejar é Preciso (PVP) , desenvolvido pelo Iate Clube Lago de Itaipu (Icli) com o patrocínio da Itaipu Binacional e da Marinha do Brasil, participam no sábado, 08, e domingo, 09, da primeira regata válida para o ranking 2017 do Troféu Lago de Itaipu. A competição somente com os alunos do PVP conta pontos para o ranking interno do clube e devem participar mais de 20 barcos da classe Optimist e outros 9 no Laser 4.7.

Estão previstas um total de sete regatas para a competição nas duas classes. A raia do percurso será montada no Lago de Itaipu, em frente da sede recreativa do ICLI A programação de regatas no sábado e domingo começa a partir das 10 horas. A entrega dos troféus da Regata da Itaipu será no domingo está prevista para 16 horas. Serão premiados na classe Optimist o 1º lugar feminino, do 1º ao 5º lugar no geral e 1º ao 3º lugar estreante. Na classe Laser 4.7 serão premiados 1º lugar feminino e do 1º lugar ao 5º lugar geral.

Projeto Velejar é Preciso

Desde 2001, o Iate Clube Lago de Itaipu (Icli) desenvolve o projeto social Velejar é Preciso. Devido à relevância deste projeto, o clube é reconhecido como entidade de utilidade pública municipal. O projeto é para jovens de 8 e 17 anos, de ambos os sexos, todos moradores do bairro de Três Lagoas e estudantes da rede pública de ensino. Em dezembro de 2012, o projeto ganhou reforço com o apoio da Itaipu Binacional, através de convênio por meio do Programa de proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA). Em fevereiro de 2016 este convênio foi renovado por mais dois anos com a Itaipu Binacional para atender 120 alunos. Em junho de 2016, a Marinha assinou convênio com o ICLI para apoiar o Projeto Velejar é Preciso em itens não contemplados pelo patrocínio da Itaipu. O clube já sediou vários campeonatos regionais, estaduais e até mesmo eventos nacionais e internacionais. O projeto também revelou alguns atletas que representam a cidade no mundo a fora.

SERVIÇO:

Regata Troféu Lago de Itaipu – Ranking 2017 do Icli

Dias 8 e 9 de abril de 2017, a partir das 10 horas