Nesta sexta-feira, 10, às 19h30, a Fundação Cultural se tornará palco do Recital “Lied, Song, Canção” e traz ao Cê na Sexta a versatilidade e as facetas da música instrumental clássica. A apresentação de canto e piano realizada em parceria com a Unila, Ciclo Sonoro e a produtora 3 Margens é uma mostra de três culturas musicais: germânica, inglesa e brasileira que se traduzem respectivamente nas palavras Lied, Art Song, e Canção da Câmara Brasileira.

O coordenador da programação musical do Cê na Sexta, o Maestro Gustavo Pinto, explica que “este recital trará para Foz do Iguaçu uma pequena amostra de lied, a canção romântica alemã, art song, a canção artística em inglês e a canção de câmara brasileira, dando especial ênfase a esta última, para mostrar um pouco do imenso repertório acústico para canto e piano”.

O repertório conta com mais de quinze canções de diversos autores, dentre eles, Heitor Villa-Lobos, um dos maiores expoentes da música erudita no Brasil que inovou ao fundir o folclore brasileiro à música clássica. A apresentação também marca um encontro da literatura com a música, dando formas e ritmos às palavras de escritores que marcam o imaginário do país. É o caso da composição de Ronaldo Miranda que musicaliza o poema “Retrato”, da escritora Cecília Meireles.

O som ganha vida através das mãos e vozes de dois artistas conceituados no país e exterior. Um deles, o barítono Luciano Simões é professor de Canto da Unila desde 2014, e ensina Canto há mais de 20 anos. Tem pós-doutorado em Canto Belting pela UNESP, doutorado em Canto pela Michigan State University, mestrados em Regência Coral e Musicologia, e bacharelados em Música e Farmácia. Luciano canta há mais de 30 anos, com repertório que vai da MPB à ópera, passando pelo jazz e musicais. É pesquisador de pedagogia vocal e em 2017 apresentou trabalho no ICVT na Suécia, o mais prestigiado congresso da área.

A pianista Viviana Matschulat é professora de Piano da Escuela Superior de Bellas Artes da UNE – Universidade Nacional del Este, no Paraguai. Tem doutorado em Música pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi pianista correpetidora em Assunção, sua cidade natal, e atualmente é colaboradora do curso de canto da Unila, tendo lecionado também em Assunção e Porto Alegre. É pesquisadora e orienta cursos sobre aprendizagem musical e pedagogia do piano.

Cê na Sexta

O projeto Cê na Sexta é mais uma das parcerias envolvendo a Fundação Cultural e a Unila e visa difundir a cultura e tornar o conhecimento e o fazer acessíveis à população. Além de apresentações, o espaço promoverá sempre debates acerca das obras apresentadas, trocando conhecimento e dialogando sobre as várias abordagens das manifestações culturais.

A diretora da Fundação Cultural, Vera Vieira, explica que “o projeto visa criar um espaço de encontro entre quem produz e consome cultura. Tornar acessível à população o acesso às diversas vertentes da arte”.

Inicialmente são quatro linguagens que serão desenvolvidas respectivamente, abrindo com teatro, e depois passando pela música, dança e cinema. Cada área é coordenada por um professor e artista. Na música, o responsável é o Regente Gustavo Henrique, nas Artes Cênicas, o ator André Macedo, na Dança, a coreógrafa Sandra Zotovici, e na área de cinema, Felipe Lovo.