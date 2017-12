O vertedouro da usina de Itaipu, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai, está garantindo um espetáculo extra de fim de ano para os turistas. Para escoar o excedente de água não usada na geração, a usina está vertendo duas vezes mais que a vazão média das Cataratas do Iguaçu, no Rio Iguaçu.

O vertimento começou à uma hora da madrugada deste sábado, 30, e deve permanecer por toda a semana. Mesmo com produção elevada para atender os sistemas elétricos brasileiro e paraguaio, a Itaipu teve que abrir o vertedouro em função das chuvas localizadas e em quase toda a Bacia do Rio Paraná. A situação hídrica no Sudeste do Brasil começa a ser normalizada, tanto que, em janeiro, a bandeira tarifária passará a ser verde, sem cobrança de adicional, como acontece quando há maior utilização das termoelétricas.

Em 2017, Itaipu deve ultrapassar a produção de 96 milhões de megawatts-hora (MWh), a quarta melhor marca anual da história da usina, que em 2016 bateu o recorde mundial, com a geração de 103,1 milhões de MWh. A produção deste ano ficou acima das expectativas, já que o Brasil enfrentou a pior crise hídrica de todos os tempos.

Turismo

Itaipu baterá este ano o recorde anual de visitação. A projeção é que a usina receba até este domingo, 31, mais de 957 mil visitantes, superando os números de 2016, quando Itaipu atendeu 955.397 pessoas.

Como visitar

Há dois tipos de visitas pela margem brasileira: a institucional/técnico-científica e a turística. Todas partem do Centro de Recepção de Visitantes (CRV), na Avenida Tancredo Neves, 6702, em Foz do Iguaçu (PR).

Administrada pela Divisão de Relações Públicas da Itaipu, a visita institucional/técnico-científica é gratuita e voltada a autoridades, grupos de estudantes, professores, pesquisadores e representantes de escolas, universidades, órgãos públicos e entidades diversas. Deve ser previamente agendada e está sujeita à disponibilidade de atendimento. Mais informações pelos telefones (45) 3520-6988 e 3520-6985 ou pelo e-mail rp@itaipu.gov.br.

A visita turística, gerenciada pelo Parque Tecnológico Itaipu, oferece diversas opções de passeio, entre elas o Circuito Especial, a Visita Panorâmica, o Ecomuseu, a Iluminação da Barragem, o Polo Astronômico, o Kattamaram e o Refúgio Biológico Bela Vista.

Gratuidade

Os moradores dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu têm acesso gratuito a cinco atrativos: Visita Panorâmica, Ecomuseu, Refúgio Biológico, Polo Astronômico e Iluminação da Barragem. Além disso, têm direito a 50% de desconto no estacionamento do CRV e nos ingressos ao Circuito Especial e Kattamaram.

As cidades que fazem parte da política de descontos são: Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Ramilândia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, Vera Cruz do Oeste.

Moradores das cidades de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul; Puerto Iguazú, Puerto Libertad, Puerto Esperanza e Wanda, na Argentina; e Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga Guazú e Hernandárias, no Paraguai, também têm direito aos passeios gratuitos e aos descontos.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,5 bilhões de MWh. Em 2016, a usina retomou a liderança mundial em geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh gerados. A hidrelétrica é responsável pelo abastecimento de 17% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 76% do Paraguai.