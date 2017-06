A visitação ao Complexo Turístico Itaipu (CTI) superou as expectativas nesse feriadão de Corpus Christi (de 15 a 18 de junho). O total de turistas que passou pelos atrativos do complexo chegou a 10.757, quase 20% a mais do que a estimativa para o período, de 9.000 visitantes. O número de 2017 também superou em 31% o total de 2016, quando o feriado ocorreu entre os dias 26 e 29 de maio e 8.219 pessoas passaram pela usina.

O CTI, que é administrado pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI), conta com os seguintes atrativos: Visita Panorâmica, Circuito Especial, Refúgio Biológico Bela Vista, Polo Astronômico, Kattamaran, Ecomuseu e Iluminação da Barragem. Desses, o Polo Astronômico e o Kattamaran foram os que apresentaram maior crescimento, de 118% e 106%, respectivamente, em relação ao mesmo período no ano passado.

Porém, o atrativo mais procurado continua sendo a Visita Panorâmica, que recebeu quase 7 mil visitantes (22% a mais do que em 2016). Também foi expressivo o incremento dos visitantes de municípios lindeiros, que não pagam ou têm desconto de 50%, dependendo do passeio. O número praticamente dobrou: foram 826 em 2016 e 1.584 neste ano.

“Acreditamos que o aumento da visitação se deve a um maior otimismo com a economia e à grande procura dos turistas por Foz do Iguaçu. Percebemos que o destino está cada vez mais consolidado entre as principais escolhas dos turistas brasileiros. Com esse aumento e com uma maior divulgação de nossos atrativos, Itaipu se fortalece no cenário turístico local, se confirmando não apenas como uma opção a mais, mas como roteiro obrigatório no Destino Iguaçu”, avalia Yuri Benites, gerente do CTI.