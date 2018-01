Depois dos canadenses, australianos e japoneses terem o visto eletrônico aprovado para visitar o Brasil, agora é a vez dos americanos. A partir de hoje, 25, os turistas dos Estados Unidos poderão solicitar o visto de entrada no Brasil por meio de um processo totalmente eletrônico.

Com a medida do Ministério do Turismo, o turista espera, no máximo, 72 horas – antes o processo levava 40 dias – para ter a liberação do visto. Para se ter uma ideia, os viajantes agora não precisarão mais se deslocar ao consulado brasileiro para conseguir o documento, além do custo ter ficado bem menor: de US$ 160 para apenas US$ 40.

“Os turistas norte-americanos encontravam dificuldades para vir ao Brasil, especialmente a Foz do Iguaçu. Com essa medida capitaneada pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, o problema foi resolvido. Agora o turista poderá fazer todo procedimento via online por smartphone ou PC, e no prazo de 72 horas estar com a documentação pronta para a viagem. O Destino Iguaçu vai estar preparado para atender a demanda de turistas dos Estados Unidos”, avalia o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT) essa facilitação vai incrementar em até 25% o fluxo entre os destinos beneficiados, estes visitantes americanos devem gastar cerca de US$ 117,6 milhões a mais na economia brasileira.

Foz do Iguaçu receberá parte desses 25% a mais de turistas. Segundo informações do Ministério do Turismo, a Terra das Cataratas foi, em 2017, o terceiro destino preferido para turismo dos americanos. Em primeiro lugar está o Rio de Janeiro (71%), seguido de São Paulo (19,3% e Foz (15,8%).

Os americanos são o segundo maior mercado emissor de turistas para o Brasil, atrás apenas da Argentina. No ano passado 23.432 americanos vieram a Foz, de acordo com estatística do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu.

Mais turistas

Já de olho nesta facilidade para os americanos, a Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu vai intensificar a divulgação do destino neste mercado. A primeira ação já ocorre entre os dias 26 a 28 de janeiro durante a The New York Times Travel Show, maior feira dos Estados Unidos voltada para o fomento de comércio na área de turismo. A Feira acontece em Nova York e Foz do Iguaçu está sendo divulgada no estande junto à Embratur e a Embaixada Brasileira.

Como solicitar

Para solicitar o documento, o viajante deve acessar o site http://www.vfsglobal.com/brazil-evisa/. A permissão vale por dois anos e não impede que os interessados peçam o visto tradicional, no consulado brasileiro.

O processamento do visto eletrônico não é de urgência e dura até cinco dias úteis, portanto o turista deve solicitar previamente. O visto é válido apenas para viagens de lazer e negócios. Como dito acima, o processo de validade, solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão do benefício têm duração de 72 horas, um ponto positivo se comparado aos 40 dias necessários anteriormente.