O Wish Resort Foz do Iguaçu, hotel da rede GJP Hotels & Resorts, localizado em Foz do Iguaçu (PR), acaba de ganhar mais um importante prêmio, desta vez como Melhor Hotel de Golfe do Brasil, título certificado pelo World Golf Awards 2017, principal premiação do setor no mundo, realizada no último sábado, 25, no La Manga Club, na Espanha.

Já na quarta edição anual do prêmio, o World Golf Awards premiou mais de 100 estabelecimentos e figuras importantes do esporte em todo o planeta, com destaque para premiações como Melhor Destino de Golfe, Melhor Campo de Golfe, Melhor Tour Operator de Golfe, Melhor Designer de Campo de Golfe, entre outras categorias.

O Wish Resort Foz do Iguaçu disputou com outros quatro candidatos no Brasil e levou a melhor este ano, colocando o campo de golfe do hotel, o Iguassu Falls Golf Club, no roteiro internacional de golfistas e praticantes do esporte que buscam hospedagem de qualidade.

“O prêmio nos posiciona como referência no mercado internacional, trazendo credibilidade ao hotel e um selo de qualidade especial para o nosso campo profissional, que vem recebendo mais sócios e participantes ano a ano em nossos campeonatos”, afirma Miguel Palhota, gerente de golfe do resort, que recebeu pessoalmente o troféu na cerimônia espanhola.

A votação é realizada por profissionais da indústria de viagens, turismo de golfe, operadores turísticos, agentes de viagens e profissionais de mídia, além do público consumidor de viagens específicas de golfe. Este ano, o hotel já recebeu a premiação: Melhor Resort para Famílias pelo World Travel Awards, considerado o Oscar do turismo.

Confira a lista completa de premiados durante o World Golf Awards 2017 aqui.