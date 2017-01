Se está pensando em aproveitar os programas imperdíveis que só a cidade de Foz do Iguaçu oferece no restante do período de férias de verão e Carnaval, hospedar-se no Wyndham Golden Foz Suítes pode tornar sua viagem ainda mais especial. Com desconto de 15%, a diária com café da manhã na suíte luxo custa R$ 314,00 até o final do mês.

Para o Carnaval 2017, o hotel também apresenta tarifas especiais e a diária na suíte luxo sai por R$ 480,00. Nesse confortável apartamento, o hóspede vai encontrar um ambiente clean, com mini cozinha equipada com frigobar, micro-ondas, armários e pia, sala de estar com sofá, mesa de jantar e estação de trabalho e quarto com TV LCD 32″ com cabo.

Com localização privilegiada no Centro de Foz do Iguaçu, o empreendimento da Nobile Hotéis, administradora homologada pelo Wyndham Hotel Group para ser a franqueadora preferencial no Brasil para as marcas: Wyndham Hotels & Resorts, TRYP By Wyndham e Days Inn, apresenta vista para o Rio Paraná e está a apenas 200 metros do centro econômico do destino.

Seja para compras ou ecoturismo, quem visita Foz do Iguaçu não fica sem roteiro. Em Foz é possível conferir de perto uma das 7 Maravilhas da Natureza, as Cataratas do Iguaçu, e uma das 7 Maravilhas no Mundo Moderno, a Itaipu Binacional.

Se a ideia é reservar um dia para relaxar no hotel, o Wyndham Golden Foz Suítes oferece uma linda área externa com piscinas climatizadas, fitness, Beauty Center com sauna úmida, área de descanso, sala de massagem, cabelereiro e tratamentos com esteticistas profissionais.

Depois de desfrutar os atrativos do destino, chegar ao hotel e escolher um dos rótulos da moderna adega do hotel e apreciar a ótima gastronomia do Restaurante Locanda pode tornar a estadia ainda mais prazerosa. No Locanda, os pratos são bem elaborados e servidos com maestria pela equipe do restaurante.

Caso não queira provar os pratos à la carte, sempre haverá delícias no bufê e uma variedade de queijos, frios, saladas e outras iguarias montadas à disposição. Para um momento diferenciado, o Espaço Retrô pode atender as demandas por pequenas confraternizações e reuniões de negócios durante o almoço ou jantar. Enquanto o Lobby Bar do Hotel serve coquetéis e porções para um happy hour ou um autêntico café expresso para fechar o dia.

