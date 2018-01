Com a experiência do “Xerife”Leandro Silva e de Alex Maranhão que integraram o elenco semifinalista de 2015, o técnico Allan Aal conta com um sexteto que inclui a juventude e força dos zagueiros Erwin,Lucas Barreto, Gustavo Felipe e Bruno Van Dal.

Leandro Silva, 39 anos, um dos destaques do Azulão na campanha de 2015, traz sua experiência para o setor defensivo da equipe iguaçuense. Em 2017 Leandro Silva tem em seu currículo equipes como Coritiba (PR), Paysandu (PR), Ponte Preta (SP), Bragantino (SP) e equipes do futebol asiático. Símbolo da raça do Azulão, o zagueiro foi escolhido como o “cara da rodada” do Globo Esporte quando fez o gol da vitória sobre o Paraná Clube e tem sua imagem junto ao torcedor quando teve sua camisa rasgada por um jogador do Operário na semifinal de 2015. Infração erroneamente não observada pela arbitragem da época.

O ex-atlético paranaense Erwin, 24 anos, foi apresentado na equipe em 2015 , mas por uma decisão surpreendente do presidente atleticano retornou para Curitiba sem entrar em campo pelo Foz do Iguaçu FC. Mesmo assim, o atleta criou um vínculo com a cidade e em 2017 defendeu o clube no estadual e no Campeonato Brasileiro da Série D. O atleta, que também atua como lateral e volante, traz a sua bagagem para a zaga iguaçuense. Erwin teve passagem por clubes como Atlético PR (PR) e Barueri (SP).

Prata da casa, Bruno Van Dal defendeu o Azulão nos campeonatos brasileiros da Série D 2015 e 2017, além de ter atuado nos paranaense 2016/2017 e na Taça FPF.

O paulista Lucas Barreto, 24 anos, disputou está no Foz do Iguaçu FC desde 2016. Zagueiro “de função”, fez uma boa campanha em 2016 até passar or problemas médicos. Depois de um ano sabático no Departamento Médico, vem em 2018 com a raça e eficiência que lhe é peculiar.

O maranhense Alex Maranhão, 25 anos, participou do elenco semifinalista de 2015. Com passagens pelo Maringá (PR), Marilia (SP) e Sampaio Correa (MA), o craque vem firmar sua posição de titular no Azulão.

Vindo da Ponte Preta (SP), 21 anos, com passagens pelo Mogi Mirim (SP) e Grêmio (RS), vem com sua juventude e eficiência para auxiliar o Azulão da Fronteira.

O Foz do Iguaçu FC estréia no Campeonato Paranaense de Futebol – 1ª Divisão no domingo, 21, às 17 horas, no Estádio ABC. O adversário será o Londrina que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. Os ingressos da partida estão a venda pelo valor de R$ 20,00 antecipados.