Quem visitar o Zoológico Bosque Guarani, em Foz do Iguaçu, agora poderá conhecer os mais novos moradores: quatro mico-leões-de-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas). Os animais que vieram do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro – CPRJ, foram levados para o Bosque Guarani e acomodados em um recinto totalmente compatível com os hábitos da espécie arborícola, cujo hábito é dormir em troncos ocos de árvores nas regiões mais altas.

Segundo explana do biólogo Sidnei de Oliveira, “foi preparado um abrigo com aquecimento para o conforto dos animais nos dias mais frios, além do enriquecimento ambiental, que é preparado pelos profissionais do local, para que os animais possam interagir e assim ter uma melhor qualidade de vida”.

Duas vezes por dia, os animais recebem uma alimentação balanceada, composta por variedades de frutas e legumes como banana, batata doce, laranja, maçã, mamão, além de ovos cozidos. Também é servida uma ração elaborada para primatas, e ainda conforme explica Sidnei, o alimento suplementa as necessidades de vitaminas e sais minerais da espécie.

Mico-leão-de-cara-dourada

Essa espécie é originária do bioma Mata Atlântica, do Sul da Bahia até a divisa com o estado do Espírito Santo, e se tornou invasora em uma área no Rio de Janeiro de ocorrência de mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), uma espécie em extinção. Por este motivo, o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, responsável por monitorar as espécies invasoras, desencadeou o projeto de remoção e monitoramento pós-captura dos micos-leões-de-cara-dourada.

Até o momento, já foram retirados diversos indivíduos daquele local e, posteriormente, reintroduzidos na área de ocorrência da espécie no Sul da Bahia. Os animais excedentes são encaminhados às instituições filiadas à Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil – SZB, na qual o Zoológico Bosque Guarani integra, a fim de fazerem parte do programa de educação ambiental e conservação das espécies para estudo e pesquisa.

O Zoológico Bosque Guarani fica na Rua Tarobá 875, no Centro, atrás do Terminal de Transporte Urbano – TTU Pedro Antônio de Nadai. A entrada é gratuita e as visitas podem ser feitas nas segundas-feiras das 12h às 17h30 e de terça-feira a sábado das 9h às 17h30. Outras informações pelo telefone (45) 3901-3383.