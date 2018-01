Pelo terceiro ano, Foz do Iguaçu irá receber o Iguassu Social Mix – edição local do maior evento de cultura digital do sul do Brasil. O evento esse ano será no dia 17 de março, no Hotel Bella Italia, que irá se converter na casa dos maiores influenciadores digitais do Brasil durante 4 dias.

Nesta edição, o evento vai mesclar o entretenimento digital com grandes nomes de blogueiros e youtubers com gestão de conteúdo, para agências de publicidade, estudantes, professores e empresários que querem entender e investir melhor no mercado do marketing digital, além de aprenderem como se relacionar com o mundo da influência digital.

O youtuber Ana Maria Brogui já é um nome confirmado para a edição de 2018 do Iguassu Social Mix. Brogui conta com quase 3 milhões de inscritos e soma mais de 230 milhões de visualizações em seus vídeos. O youtuber já esteve em Foz do Iguaçu e contou suas aventuras em vários vídeos. Nesse, ele fala sobre compras no Paraguai e conta com mais de 600 mil views:

O blogueiro, youtuber, roteirista e escritor Fred Elboni é outro nome confirmado no #ISM2018. Fred é criador do site Entenda os Homens e foi roteirista do programa Amor & Sexo, da Rede Globo. Conta com meio milhão de inscritos no Youtube e 24 milhões de visualizações.

Últimas edições

Em 2013, a primeira edição do Iguassu Social Mix reuniu 150 participantes em mais de 10 palestras e 6 painéis. Em 2017 foram 300 pessoas em mais de 15 palestras e 10 painéis temáticos. O evento acumulou ano passado 4 horas de transmissões e 300 fotos no Instagram, com 5 milhões de usuários impactados na Web.

Em um único post da ex-bbb e Youtuber Maria Cláudia (Cacau), ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações no Instagram.

Oportunidades

O Iguassu Social Mix é uma oportunidade de marcas acessarem grandes nomes da internet nacional, com a presença de representes do mercado, da mídia e de formadores de opinião em painéis sore as principais discussões da atualidade.

Empresários que buscam interação direta com a marca e com os criadores de conteúdo, podem entrar em contato com a organização do evento para conhecer as propostas de mídia e parcerias que podem ser realizadas.

SERVIÇO

3ª edição do Iguassu Social Mix

Data: 17/03/18

Local: Hotel Bella Italia

Venda de Ingressos: Em breve

Parceiros confirmados: Copel Telecom, Itaipu Binacional, Loumar Turismo, Hotel Bella Italia

Telefone para contato: (45) 3521 4041 (Com Garon Piceli)