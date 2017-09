O verão nem começou, mas os iguaçuenses e turistas já conseguem ter uma prévia de como será quente a estação na cidade. Hoje, 23, é apenas o primeiro dia da primavera, entretanto, os termômetros chegaram a marcar 35ºC.

Com as altas temperaturas, é preciso arrumar formas para se refrescar e fugir do calor. O Parque Aquático Acquamania, instalado em Foz do Iguaçu há 20 anos, é uma das opções disponíveis aqui na fronteira.

Com sete piscinas e tobagãs, e uma área com mais de 180 mil m², o atrativo abrirá seus portões ao público no próximo dia 01º. De acordo com a gerente Yasmine Wandscheer, a expectativa é receber 40 mil pessoas durante toda a temporada. “A gente espera que seja melhor do que o ano passado, quando recebemos cerca de 30 mil pessoas. A economia deu uma melhorada e este ano o verão será muito quente. Estes fatores ajudam a aumentar a procura. Também temos bastante expectativa com o mercado argentino e paraguaio, a aceitação dos nossos vizinhos continua sendo grande”, explicou ela.

Segurança

Segundo Yasmine, o local passou por algumas reformas para recepcionar os turistas nesta temporada. Os tobogãs foram pintados, as piscinas ganharam botões de emergência e os ralos foram adaptados. “Também reforçamos a segurança. Cada uma das sete piscinas terá um monitor. Haverá no parque um bombeiro civil, além de uma ambulância com motorista e um enfermeiro. Todos os colaboradores do parque receberam treinamento para resgate em água”, finaliza.

Valores

Para os 15 primeiros dias de funcionamento nesta temporada, o atrativo está com promoção. Até o dia 15 de outubro, todos os visitantes pagarão a meia entrada de R$ 36. Durante o restante da temporada, crianças de 0 a 6 anos ou menores de 1,20m de altura, não pagam. De 07 a 14 anos, pagam R$ 36 e adultos, R$ 72. Para moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros, o preço é R$ 32 (É preciso apresentar comprovante de renda ou título de eleitor para conseguir o desconto).

Turistas que comprarem pela Loumar Turismo, terão ainda mais descontos. A entrada para adultos sairá por R$ 68 e a meia entrada para crianças, R$ 30. Os ingressos estarão disponíveis em qualquer balcão da Loumar. Informações: (45) 3521-4041 ou (45) 9 8805-9556.

Funcionamento

Até o dia 15 de novembro, o Acquamania funcionará de terça a domingo. Após esta data, o atrativo abrirá todos os dias. Durante a semana funciona das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados das 10h até às 19h.

Localização

O Acquamania está localizado no principal corredor turístico de Foz, na Av. das Cataratas (BR-469) , número 6798 – Vila Carimã. Para outras informações, ligue: (45) 4053-9272 ou (45) 3529-8272. Outras informações, aqui.