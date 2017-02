A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) publicou edital regulamentando a matrícula dos candidatos convocados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), divulgada na segunda-feira, 30. A matrícula será realizada em duas fases: online e presencial. São 695 aprovados em 28 cursos.

Os estudantes deverão fazer a matrícula online de 3 a 7 de fevereiro no Portal Inscreva, acessando o link “Matrícula Sisu – Processo Seletivo Nacional Unila 2017”, que estará disponível no dia 3. De acordo com o edital PROGRAD 004/2017, os convocados deverão preencher o formulário de matrícula e as declarações, anexando documentação pessoal e escolar.

Depois da matrícula online, os aprovados – ou procuradores – deverão comparecer à Universidade – Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000), nos dias 10, 13 e 14 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, para apresentar a documentação.

Entre os documentos necessários, o candidato deverá apresentar o comprovante de matrícula online, que deve ser impresso após a matrícula no Portal Inscreva. O estudante que não comparecer ou não comprovar as informações declaradas no formulário eletrônico perde o direito à vaga. Os aprovados em vagas reservadas a políticas afirmativas deverão comprovar a renda familiar (para os casos aplicáveis) e o curso do Ensino Médio em escola pública, apresentando a documentação enumerada no edital.

No caso de matrícula por procuração, as cópias de documentos (e a procuração) devem ser autenticadas em cartório. O procurador deverá apresentar, no momento da matrícula, um documento original com foto.

A Unila aguarda a liberação, pelo Sisu, da lista completa dos aprovados, que inclui as notas, a classificação e a divisão por concorrências (ampla e por cotas reservadas a ações afirmativas). A lista será publicada posteriormente na página de editais no site da Universidade.

Lista de espera

Os estudantes que não foram convocados têm até o dia 10 de fevereiro para fazer a inscrição na lista de espera do Sisu. É a partir dessa lista que a Universidade irá convocar os candidatos em chamadas posteriores – estão programadas mais quatro chamadas. O estudante que não se inscrever na lista de espera perde o direito de concorrer a uma vaga na Unila.

Para se inscrever na lista de espera, o estudante deve acessar seu boletim na página do Sisu, clicando no botão “ver meu boletim”.

A próxima lista de aprovados– primeira chamada complementar – está programada para 16 de fevereiro.