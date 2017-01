O Foz do Iguaçu Futebol Clube apresentou nesta sexta-feira, 20, a nova camisa oficial do clube para a temporada 2017. A cerimônia de lançamento, realizada no Centro de Eventos do Wish Resort Golf & Convention, contou com a presença de empresários patrocinadores, autoridades, imprensa e representantes da torcida organizada.

O book completo do Foz do Iguaçu FC , que contempla camisas de jogo, treino, passeio, jalecos, agasalhos e calções, foi produzido pela empresa Pulse, do Grupo Meltex, que também é a fornecedora oficial da Seleção Brasileira de Futsal.

“Todos sabem da dificuldade que é fazer futebol profissional, principalmente no interior, e ficamos felizes por poder contar com o apoio destes empresários que entenderão a importância de apoiar nossa equipe. Com o apoio deles, da imprensa e de nossa torcida, poderemos dar continuidade ao nosso trabalho que é levar o nome de nossa cidade e região para todo o país através do esporte que é uma verdadeira paixão nacional”, agradece Arif Osman, gestor do Foz do Iguaçu FC.

Celeiro de craques, o Foz do Iguaçu FC disputa pelo terceiro ano consecutivo a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Em 2016, foi uma das equipes que mais revelou atletas de sua base. Tendo jogadores atuando hoje em equipes da Série A e B do futebol nacional como o Grêmio (RS) , Palmeiras (SP) e Londrina (PR).

O novo “manto” do Azulão da Fronteira conta agora com a marca das empresas: Super Muffato, Zona Franca Global – Logística & Negócios, Pulse, XBRI Pneus, Itamed, Itaipu Binacional e Madrid Center. No calção da equipe estão Wish Resort Golf & Convention e a Unilife Vitamins.

Segundo o diretor Ederson Muffato, a decisão de investir no Foz Futebol é uma forma de retribuir o carinho dos iguaçuenses com a marca Super Muffato. “A cidade de Foz tem um significado especial para nós, pois foi aqui que iniciamos a expansão e a consolidação do Grupo. Queremos ver o Azulão brilhar nos campos e se destacar ainda mais no cenário estadual”, afirma.

Para Muffato, um time forte é importante pelas alegrias que traz aos torcedores e também por acabar incentivando a prática de atividades esportivas. “Valorizamos muito o esporte, pois, além de trazer benefícios à saúde, também desempenha um importante papel no desenvolvimento socioeconômico das cidades, do qual temos orgulho de fazer parte gerando emprego e renda”, destaca.

Também integram o roll de parceiros do Foz do Iguaçu FC de forma institucional através da prestação de serviços as empresas : Taas Assistência Médica , Bio Academia, GlobalFisio, Recanto Cataratas Resort & Convention, Hotel Rafain Centro, Hotel Viale Cataratas , Hotel Viale Tower, Hotel Iguaçu, Hotel Alvorada, Hotel Cataratas Park, Hotel Holiday e Disk-Água Azul.

“Estamos ainda em negociação com algumas empresas para ocuparem os três espaços disponíveis nas costas. Acreditamos que nos próximos dias estaremos anunciando os novos parceiros”, finaliza Arif Osman.