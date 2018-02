O Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu, que funciona por meio do convênio renovado entre a prefeitura de Foz do Iguaçu e o Governo do Estado do Paraná, realizou em pouco mais de um ano cerca de 400 operações de crédito. A movimentação representa a quantia de R$ 3.726.158,37, disponibilizados para pessoas jurídicas, e R$ 186.997,51 mil para empreendedores ainda na informalidade.

Desse montante financiado foram beneficiados até o momento 260 microempreendedores informais de Foz, e outros 105 estão na fase de cadastramento, consultas e preparação de documentos, bem como a assinatura e liberação dos contratos.

“O Banco do Empreendedor dispõe este ano de aproximadamente R$ 10 milhões em linhas de crédito, inclusive com aval da sociedade garantidora de crédito Garantioeste, para empréstimos a juros baixos para micro e pequenas empresas e a microempreendedores individuais. Um dos focos da nossa agenda de desenvolvimento é fomentar o empreendedorismo na nossa cidade”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Menor inadimplência

De acordo com o coordenador do Banco do Empreendedor, Volnei Lampert, o banco tem a taxa de inadimplência abaixo da média estadual, ou seja, abaixo da maioria dos 399 municípios do Paraná. “Ano passado ficamos entre as primeiras cidades que tiveram a menor inadimplência no estado. Ainda em 2017, Foz conquistou o 1º Lugar em 2017 como cidade que mais financiou recursos para a frota de táxis, em todo o Estado”, afirma.

Vantagem

Com linhas de crédito a juros baixos – valores que variam de 1,87% a 2,36% ao mês – os interessados poderão realizar investimentos em reformas, ampliações, compra de máquinas e equipamentos e capital de giro. Isso movimenta a economia e gera mais empregos e renda na cidade, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento local.

Os microempreendedores individuais têm acesso à linha de crédito com valor de R$ 700,00 à R$ 20.000,00. Os interessados devem apresentar uma relação de documentos da atividade, proprietário e um avalista na primeira operação. O financiamento pode ser parcelado em até 36 meses.

As pequenas, médias e grandes empresas também podem a aderir a linha de crédito do Banco do Empreendedor. A única diferença em relação aos microempreendedores é o valor do crédito, que vai de R$ 20.001, 00 até R$ 1,5 milhão.

“A vantagem de financiar com o Banco do Empreendedor é a forma diferenciada de atendimento, baixa burocracia e o valor de R$ 20 mil para giro, linha essa que os outros bancos não oferecem. Na segunda vez que pedir crédito, não vai mais precisar de avalista”, explica Lampert.

Os recursos financiados são próprios da Fomento Paraná e a maior parte da demanda em Foz do Iguaçu ainda é dos Microempreendedores Individuais (MEI), seguido por Pequenas e Médias Empresas.

Serviço:

Avenida Brasil, 1388

Horário de funcionamento ao público: 8h às 14h

Telefone: (45) 9-9976 0072 / 9-9985-0006 / 3545-1039