Os banheiros do Gramadão da Itaipu, na Vila A, a área de lazer mais frequentada pelos moradores da região, agora ficarão abertos para a população. O funcionamento é diário, das 9 horas às 21h. A medida, que já está em vigor desde segunda-feira (13), atende a uma antiga reivindicação da comunidade e frequentadores do local. Já houve tentativas de manter a estrutura em funcionamento no passado, mas sem sucesso, em função dos casos de depredação.

“Há tempos planejamos manter os banheiros abertos para a comunidade, mas tivemos alguns casos de vandalismo no passado”, reforça o superintendente de Comunicação Social de Itaipu, Gilmar Piolla. “Nosso pedido é que a comunidade ajude a fiscalizar e a cuidar dos banheiros, para que o serviço possa ser mantido.”

O espaço ganhou uma reforma interna, nos seis boxes dos dois banheiros (masculino e feminino), com a instalação de ventiladores e manutenção hidráulica. Também foi reformada a sala onde ficam os profissionais da limpeza, que ganhou ar-condicionado. O serviço de limpeza e de reposição dos materiais de higiene está sendo feito por uma equipe terceirizada, que atende o Centro Executivo e a Concha Acústica do Gramadão. Está prevista a contratação de pessoal de limpeza que trabalhará de forma exclusiva no local.

Também estão em funcionamento desde 6 de janeiro quatro câmeras de segurança, que foram instaladas na área externa. O material gravado poderá ser usado pela Guarda Municipal para identificar eventuais vândalos. De acordo com o superintendente de Segurança Empresarial da Itaipu, Rogel Abib Zattar, a vigilância será rigorosa. “Com o envolvimento de todos, o serviço estará garantido”, afirma.

Espaço de todos

O Gramadão é o espaço de lazer mais frequentado pelas famílias da Vila A e dos bairros vizinhos (AKLP). Nos fins de semana, costuma ser o ponto de encontro de dezenas de famílias, pessoas da vizinhança e de outras regiões. Com a recente instalação de uma quadra de areia, ele se consolida como um centro esportivo das modalidades de praia.

Até então, os banheiros do Gramadão eram abertos para a população apenas em dias de eventos. Durante o mês do janeiro, com as apresentações circenses, os espetáculos de bandas e as partidas de beach soccer, os banheiros funcionavam todos os dias, até as 22h. A intenção é que, agora, eles possam atender de forma definitiva a comunidade, mesmo fora do calendário de eventos.