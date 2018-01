A partir de hoje, 18, os turistas canadenses terão mais facilidade para visitar Foz do Iguaçu. O Canadá é o terceiro país a ser beneficiado pelo visto eletrônico. A medida adotada pelo Ministério do Turismo facilita a solicitação e emissão de vistos.

Com o início da validade do visto eletrônico, todo o período de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão de visto terá duração de até 72 horas contra os 40 dias necessários anteriormente. A solicitação do visto eletrônico é válida apenas para turismo de lazer ou negócios.

Conforme pesquisa do Ministério do Turismo, Foz do Iguaçu é o segundo destino preferido para quem escolheu viagem a lazer. O primeiro é o Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o levantamento, quem decidiu vir ao Brasil a lazer teve como principais motivações: natureza, ecoturismo ou aventura (30,2%), sol e praia (28,5%) e cultura (20,3%). Os visitantes ficaram, em média 22,4 dias no Brasil e gastaram, em média, US$ 49,30 por dia.

“ O Destino Iguaçu desperta a atenção dos canadenses. A demora do visto era a última barreira para que Foz do Iguaçu se tornasse um dos sonhos de consumo dos turistas do Canadá”, diz o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Felipe Gonzalez.

Ainda segundo a pesquisa, a experiência foi especial, já que 90,3% dos entrevistados afirmaram que tem a intenção de voltar ao Brasil.

Antes do Canadá, o visto eletrônico já foi implementando na Austrália (novembro) e no Japão. Os Estados Unidos serão o último país dessa etapa a contar com a facilitação que começa a valer na próxima semana.

“Foz do Iguaçu só tem a ganhar com o visto eletrônico. Esperamos que a medida impacte positivamente no fluxo de turistas estrangeiros para a nossa cidade. Esperamos um acréscimo de 30% na visitação dos turistas provenientes dos países que serão contemplados com o visto eletrônico”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.