A Secretaria Municipal de Educação já concluiu o levantamento das obras e melhorias que devem ser feitas no Centro de Convivência Francisco Bubas, atingido pelo temporal de granizo em setembro de 2015. O local apresenta sérios estragos e não pode atender normalmente os alunos pelas condições insalubres e de risco. As obras de revitalização incluem reforma geral no telhado, instalação de PVC e pintura.

Há um ano e meio, desde a tragédia que atingiu o Porto Meira, o complexo vem atendendo apenas de forma parcial. A intenção da Secretaria Municipal de Educação é de revitalizar todo o espaço para que as crianças e adolescentes da região possam voltar a realizar atividades no contraturno escolar. Outro objetivo é tornar o local referência para a prática esportiva.

O processo licitatório para contratação de uma empresa responsável pela reforma deve avançar após as eleições. “Desde o início desta gestão realizamos um levantamento das áreas mais atingidas no complexo, detalhando os pontos que deverão ser prioridade nas reformas. O local deverá receber pintura nova, telhado e outros investimentos”, afirmou secretário de Educação, Fernando Ferreira Souza Lima.

Segundo o secretário, já estão programadas várias oficinas esportivas que serão oferecidas no complexo Buba após as reformas.

Escolas-bairro

Com o início do ano letivo nas escolas e CMEIS da rede municipal, a Prefeitura também abriu atendimento nos centros de convivência Escola-bairro da cidade. Em todas as unidades, mantidas pela Secretaria Municipal de Educação, já ocorrem atividades para atender os alunos no contraturno escolar.

Neste primeiro momento, são oficinas pedagógicas e atividades lúdicas, com reforço escolar, atendendo várias crianças e adolescentes por bairro. Os atendimentos são de segunda à sexta-feira nas cinco regiões onde estão localizadas as Escolas-bairro. Os pais que tiverem interesse em matricular os filhos no contraturno para as próximas atividades previstas podem procurar as secretarias das Escolas-bairro ou ligar pelos telefones:

Centro Arnaldo Isidoro de Lima

Rua: D, 520 – Vila C

Tel: 39013401

Centro Érico Veríssimo

Rua Jorge Sanwais, 4375 – Jardim São Paulo

Tel: 35251876

Centro Clóvis Cunha Viana

Rua Julio Brecher, 450 – Lagoa Dourada

Tel: 39013571

Centro Darci Zanata

Rua Pompeu de Toledo, 773 – Morumbi I

Tel: 39013323

Centro Leonel Brizola

Rua João Ricieri Maran, 388 – Três Lagoas

Tel: 39013270