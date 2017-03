Em Foz do Iguaçu, o Shopping Catuaí Palladium recebe a partir deste sábado, 04, o posto de vacinação da segunda etapa da Campanha de Vacinação contra a Dengue, que começou na sexta-feira, 03, em todo o Paraná. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa) do Estado, Foz do Iguaçu é uma das 30 cidades paranaenses onde os moradores serão imunizados contra o vírus. A meta é atingir 80 por cento das pessoas entre 15 e 27 anos, que foram imunizadas na primeira fase da campanha em 2016.

O posto volante de vacinação da Vigilância Epistemológica no Catuaí Palladium será instalado no piso L2 do shopping, em frente a Magic Games no horário das 14h às 21h30 deste sábado, 04, e também no sábado seguinte, 11. No período de 13 a 18 de março o horário de vacinação será das 19h às 21h30, podendo ser prorrogado até às 22 horas se houver público interessado. O estacionamento do shopping é gratuito em todos os horários.